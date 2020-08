Constanta: Marea este extrem de agitata, salvamarii avand cel putin sapte interventii. Un barbat de 76 de ani a decedat

ISU Dobrogea a prezentat un bilant al interventiilor de duminica, pana in jurul pranzului.Astfel, in statiunea Neptun o persoanA scoasa din mare a refuzat transportul la spital.In Venus, un copil in varsta de noua ani a fost scos din mare cu probleme respiratorii si a fost transportat la spital. De asemenea, o femeie aflata in stop cardio-respirator a fost dusa la spital.In Olimp, un barbat de 76 de ani a decedat.La Jupiter, o persoana a refuzat transportul la spital, iar in Vama Veche - trei persoane scoase din mare refuza transportul la spital.La ora transmiterii acestei stiri, a mai ramas o persoana disparuta in mare, la Venus.Purtatorul de cuvant al ISU Dobrogea, Anca Chirita, a declarat ca fortele inspectoratului actioneaza pe sudul litoralului, de la Vama Veche la Olimp."In tot sudul litoralului, incepand de la Vama Veche pana in Olimp, avem toate fortele inspectoratului (terestre patru SMURD , senilate si pe mare ambarcatiunea din Portul Mangalia si echipaje de scafandrii) si aerian (elicopterul) care desfasoara activitati de cautare salvare sau acordare prim ajutor medical pentru cel putin sapte persoane printre care copii, fie disparuti in mare, in pericol de inec sau resuscitati pe plaja. In momentul de fata inca se primesc apeluri pe 112 din zona mentionata", a declarat Anca Chirita.Ea a precizat ca misiunilor respective s-au alaturat cinci echipaje ale Serviciului Judetean de Ambulanta, nave ale ARSVOM si Garda de Coasta."Misiunea este un dinamica, este dificil de actionat din cauza gradului de agitatie al marii. Toti colegii sunt angrenati in gestionarea situatiilor de urgenta aparute", a mai spus purtatorul de cuvant al ISU Dobrogea.