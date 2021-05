Copil de 13 ani din Prahova, electrocutat la pescuit. Are arsuri pe 60% din suprafata corpului

Incidentul a avut loc in localitatea Tatarani, judetul Prahova, in zona unei cariere. Copilul a ajuns langa firele de inalta tensiune , insa nu se stie inca exact cum s-a produs incidentul.Copilul se pare ca era la pescuit cu mai multe persoane care au solicitat ajutor, dar l-au si urcat in masina si au pornit spre spital, intalnindu-se pe drum cu echipajele medicale. Medicii au stabilit ca are arsuri e gradele 1, 2 si 3 pe 60% din suprafata corporala.Politistii prahoveni au intocmit dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de vatamare corporala din culpa in cazul baiatului de 13 ani care s-a electrocutat marti in timp ce se afla la pescuit."In aceasta dupa-amiaza, politistii Serviciului Judetean de Politie Transporturi Prahova au fost sesizati despre faptul ca un minor in varsta de 13 ani s-a electrocutat in timp ce se afla la pescuit la o balta de langa Grupa C din Statia CF Ploiesti Triaj, dupa ce ar fi atins cu undita firul de contact al caii ferate electrificate, care se afla in imediata apropiere a baltii", informeaza marti IPJ Prahova.