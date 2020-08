Copil de 13 ani, inecat in apele barajului de acumulare de la Mihoiesti, in Apuseni

Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Alba, pompierii militari din Cimpeni au intervenit, cu o barca pneumatica, pentru extragerea unei victime , un baiat de 13 ani, din barajul Mihoiesti. Dupa scoaterea victimei din apa, un echipaj SMURD a efectuat manevre de resuscitare, insa copilul nu a raspuns acestora si a fost declarat decedat. ancheta va stabili cum anume a ajuns copilul in apa. Barajul Mihoiesti este o acumulare permanenta de apa. Lungimea coronamentului barajului este de 215 metri, inaltimea maxima - de 25 de metri, iar lacul de acumulare are un volum total de 9,9 milioane metri cubi.Acumularea Mihoiesti are functii de atenuare a debitelor maxime pe raul Aries, de aparare impotriva inundatiilor si asigurarea unui debit pentru alimentarea cu apa industriala. Barajul asigura si alimentarea cu apa potabila a orasului Cimpeni si a comunei Bistra.