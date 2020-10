Copil de 2 ani gasit in masina condusa de un roman cu 180 km/h pe strazile din Dortmund. Ce masura extrema au luat politistii germani

Cei doi romani au fost depistati in timp ce goneau cu o viteza de peste 180 km/ ora pe un traseu din Dortmund unde se organizeaza des curse ilegale de masini, potrivit presei germane. Tinerii conduceau doua autoturisme Audi si Peugeot si, potrivit politistilor, pe bancheta din spate a unuia din autoturisme se afla un copil de 2 ani, impreuna cu parintii - un cuplu tanar, din cate se pare tot romani. Ofiterii spun ca, la viteza cu care conduceau cei doi, un accident se putea produce in orice moment, situatie in care viata copilului ar fi fost in pericol.Politistii au confiscat masinile celor doi romani, unul din ei a platit si o amenda de 700 de euro, si le-au intocmit dosare penale, intrucat participarea la curse ilegale este o infractiune in Germania. Cei doi soferi asteapta acum o investigatie preliminara.