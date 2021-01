Copil de sapte ani dat disparut de parinti la Vanatori, in Arad. Politisti si pompieri participa la cautari

Purtatorul de cuvant al ISU Arad, George Plesca, a declarat ca fortele au fost mobilizate dupa ce parintii copilului au sunat la 112 si au cerut ajutor."Apelul a fost facut de catre mama baiatului, care a mentionat ca minorul a plecat sa se joace, candva in aceasta dimineata, si nu s-a intors acasa", a spus Plesca.ISU a trimis echipaje de salvare si un echipaj SMURD , care fac cautari la marginea satului in care locuieste familia. De asemenea, au fost mobilizati si politisti.Primarul comunei Misca, de care apartine satul Vanatori, Tiberiu Haasz, a declarat ca familia din care face parte copilul disparut este una numeroasa."Este o familie cu 13 copii, dar majoritatea sunt mari, unii deja au si ei familie. Sunt oameni mai nevoiasi. Inca nu e clar in ce imprejurari a plecat copilul singur de acasa, parintii spun ca a iesit la joaca", a spus primarul, care a mers pe teren pentru a ajuta echipele de cautare.