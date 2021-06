Un copil de 14 ani a murit inecat langa o balastiera. Tocmai terminase examenul la matematica pentru Evaluarea Nationala VIDEO

S-au plimbat o perioada pe malul lacului doar ca la un moment dat solul nisipos si imbibat cu apa s-a surpat. Trei copii au cazut in lac, intr-o zona unde apa era adanca de aproape zece metri. Doi dintre ei au reusit sa se salveze, ajutandu-se unul pe altul, dar baiatul de 14 ani, care nu stia sa inoate, a fost scapat din maini.Copiii s-au panicat si nu au stiut cum sa procedeze. Se pare ca au sunat la 112 tarziu, abia dupa ce au ajuns la drum. In zona balastierei nu era semnal GSM, dar adolescentii nu au fost constienti ca numarul unic de urgenta poate fi apelat si in astfel de situatii.Pompierii care au intervenit l-au gasit in viata, dar baiatul era inconstient cand l-au scos din apa. S-a stins la cateva minute, in mainile salvatorilor de la SMURD Baiatul de 14 ani tocmai terminase clasa a VIII, iar joi sustinuse examenul la matematica pentru Evaluarea Nationala. Inainte sa ajunga la balastiera, petrecuse cu colegii lui la o terasa sfarsitul anului scolar. Parintii copiilor nu stiau de escapada lor pe malul lacului. Balastiera din comuna Gura Vitioarei este considerata de localnici extrem de periculoasa tocmai pentru ca nu este ingradita, iar copiii pot ajunge foarte usor acolo, daca nu sunt supravegheati.