Coronavrius. Analiza pe saptamana 24-30 august: Trend ascendent in 10 judete si Bucuresti. 80% dintre decese, la persoane peste 60 ani

Potrivit raportului saptamanal de supraveghere care are la baza date raportate pana la 30 august, in saptamana 24 - 30 august, 34,3% din totalul cazurilor s-au inregistrat in Bucuresti, Iasi, Prahova, Bacau si Brasov.INSP arata ca 28,5% din totalul deceselor cauzate de noul coronavirus au fost inregistrate in Arad, Timis, Bihor, Bucuresti si Suceava.In sapte judete si municipiul Bucuresti se inregistreaza o rata de incidenta cumulata peste 100 de cazuri/ 100.000 locuitori.Un trend ascendent fata de saptamana anterioara se inregistreaza in 10 judete - Bacau, Botosani, Braila, Constanta, Giurgiu, Harghita, Iasi, Salaj, Teleorman, Tulcea - si in municipiul Bucuresti, precizeaza sursa citata.Potrivit INSP, 1 din 20 de cazuri a fost inregistrat la personal medical.Totodata, 80,1% din totalul deceselor au fost la persoane peste 60 ani, iar 59,7% - la barbati.Sursa citata mentioneaza ca 94,8% din toti cei decedati aveau cel putin o comorbiditate asociata: afectiuni cardiovasculare, neurologice, renale, pulmonare, diabet, obezitate, neoplasm.