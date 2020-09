Cum arata Adele in costum de baie. Imaginea cu care si-a uimit fanii

In schimb, dupa poblicarea fotografiei, s-au starnit multe reactii negative deoarece Adele apare intr-un sutien cu motive jamaicane si codite bantu, lucru care a declansat un razboi al comentariilor intre fani.In Statele Unite, fenomenul de "cultural appropriation", adica adoptarea unor elemente din cultura si traditia altor popoare, este considerat o jignire. Astfel ca Adele a fost facuta insensibila si acuzata ca profita de cultura jamaicana/afro pentru popularitate. Vedeta si-a facut acest look cu ocazia carnavalului Notting Hill, care a fost anulat din cauza pandemiei. Artista a sarbatorit insa in curtea casei din Beverly Hills.