Dezmatul gasit de Ilie Bolojan la Consiliul Judetean Bihor. Sporuri de 50 la suta din salariu pentru proiecte europene intarziate cu anii

Vicepresedintele responsabil cu coordonarea proiectelor pe bani europeni, Mircea Malan , a dezvaluit, potrivit ebihoreanul.ro, ca proiectele lasate de fosta conducere sunt putine si modeste ca valoare, dar cu "echipe de management" umflate, chiar si de 11-12 membri, care luau sporuri de 50% din salarii pana si pentru proiecte intarziate ani intregi.Malan a dat si doua exemple, unul fiind al proiectului pentru reabilitarea Cabanei Vadu Crisului, gestionat de Serviciul pentru Arii Protejate. Vicele CJ Bihor a spus ca acest serviciu are 13 angajati, dintre care 3 sunt cu functii de conducere, iar in echipa de proiect au fost pusi nu mai putin de 11 membri, care primeau sporuri de 50% in plus fata de salarii, in conditiile in care valoarea proiectului este de numai 1,1 milioane euro, iar proiectul are o intarziere de 2 ani."La acest proiect exista sporuri de 50% pentru cei 11 membri ai echipei de proiect. Pana luna trecuta valoarea lunara a sporurilor a fost de 28.090 lei lunar. Proiectul este in a 28-a luna de implementare, dar din pacate este cu intarziere de mai bine de 2 ani in demararea procedurilor de achizitie (n.r. - a lucrarilor de constructie propriu-zise), si au mai cerut si o prelungire de 24 de luni", a spus Malan, potrivit ebihoreanul.ro Un alt exemplu este cel al proiectului depus in cadrul POCA, de 545.000 euro, pentru care luna trecuta echipa de management a incasat sporuri de 16.067 lei (50% in plus la salarii), Malan dispunand reducerea acestora la maximum 7.740 lei pe luna.Potrivit sursei citate, noua conducere a CJ Bihor a decis reducerea sporurilor, astfel ca nu se vor mai acorda in proportii de 50%, ci de maximum 30% pentru managerii de proiecte, exceptie urmand sa faca numai contributia efectiva in "proiecte de foarte mare anvergura, cum ar fi cel pentru Drumul Expres Oradea - Arad".