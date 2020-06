Cum si-au justificat deciziile judecatorii care initial i-au refuzat eliberarea criminalului in serie din Mehedinti

Ziare.

Prima cerere de eliberare conditionata a lui Trunagiu a fost depusa in noiembrie 2013, la Judecatoria Dej. Solicitarea a fost respinsa pe motiv ca Turnagiu. Judecatoria Dej a aratat ca desi sanctiunile au fost ridicate, acestea "indica in mod evident o continuare a comportamentului antisocial".Potrivit portalului instantelor de judecata, Turnagiu a fost propus pentru eliberare conditionata de catre Comisia pentru individualizarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate din Penitenciarul Drobeta Turnu-Severin pentru in iunie 2017, dupa ce condamnatul a mai fost analizat in vederea propunerii pentru eliberare conditionata fara success de cinci ori.Propunerea de eliberare conditionata a lui Turnagiu s-a judecat la Judecatoria Drobeta Turnu-Severin, unde condamnatul a fost mutat intre timp.Judecatorul a retinut ca Turnagiu se afla in executarea unei pedepse de 99 de ani de inchisoare , rezultata din contopirea sentintelor prin care a fost condamnat pentru omorurile comise, urmand ca ucigasul in serie sa fie eliberat in noiembrie 2092. Acelasi judecator a mai aratat ca pentru a putea fi eliberat, Turnagiu trebuie sa execute doua treimi din pedeapsa aplicata, conditie care a fost indeplinita, criminalul executand efectiv 7.305 de zile, dintre care doar 93 de zile castigate prin munca.Magistratul care a refuzat eliberarea lui Turnagiu, a decis ca executarea a doua treimi din pedeapa ii da dreptul condamnatului sa fie eliberat, dar nu e obligatoriu sa se intample asta., a aratat judecatorul care a refuzat prima propunere de eliberare conditionata a lui Turnagiu.Judecatorul care a refuzat sa il elibereze pe Turnagiu si-a justificat cererea invocand chiar caracterizarea care insoteste procesul-verbal intocmit de comisia care a facut propunerea de eliberare conditionata. Judecatorul a retinut, analizand documentul ca", se arata in sentinta Judecatoriei Drobeta Turnu-Severin, prin care s-a mai stabilit ca Turnagiu mai poate fi propus pentru eliberare conditionata dupa un an.Decizia de respingere a propunerii de eliberare conditionata a fost contestata cu apel la Tribunalul Mehedinti, unde judecatorii au decis ca Turnagiu nu poate fi eliberat conditionat."Avand in vedere neindeplinirea conditiei privitoare la staruinta in munca si la dovezile temeinice de indreptare, raportat la sanctiunile disciplinare primite, chiar daca acestea au fost ridicate, se constata ca pedeapsa nu si-a atins scopul motiv pentru care, in mod corect si legal, cererea de liberare conditionata a fost respinsa de instanta de fond", au decis judecatorii Tribunalului Mehedinti. Totusi, magistratii Tribunalului Mehedinti au mai decis ca "avand in vedere partea din pedeapsa executata pana in prezent, care urmeaza sa expire la data de 26.11.2092", termenul de un an, fixat pentru a se putea face urmatoarea propunere de eliberare conditionata, este "mult prea mare".La finalul lui 2017, Turnagiu a depus din nou cerere de eliberare conditionata, dar i-a fost respinsa li de aceasta data.In august 2018, criminalul in serie din Mehedinti a fost propus din nou pentru eliberare de catre comisia din penitenciar , membrii comisiei considerand ca Turnagiu "a avut un comportament corespunzator in perioada amanarii". Judecatoria Drobeta Turnu-Severin i-a respins si de aceasta data cererea lui Turnagiu, aratand ca, se mai arata in sentinta din august 2018 a Judecatoriei Drobeta Turnu-Severin.Judecatorul a mai aratat ca era obligatoriu ca Turnagiu sa depuna toate eforturile pentru a demonstara ca si-a indreptat comportamentul si ca, odata eliberat, nu va mai comite fapte penale. Dovezile indreptarii criminalului: atitudinea fata de munca si fata de personalul de supraveghere din penitenciar. Judecatorul a retinut astfel ca din 1993 pana in 2018, Turnagiu a castigat doar 136 de zile muncind. Asta, a retinut judecatorul, "denota faptul ca petentul nu a dat dovada de staruinta in munca, din moment ce - in perioada aflarii sale in detentie - ar fi putut obtine pana la 7306 astfel de zile considerate ca executate drept urmare a muncii prestate". Pe cale de consecinta, staruinta in munca nu este nici pe departe o conditie indeplinita in prezenta cauza.Tribunalul Mehedinti a mentinut decizia prin care propunerea de eliberare conditionata a lui Turnagiu a fost respinsa, stabilind termen pentru urmatoarea propunere de eliberare conditionata dupa data de 22 martie 2019.In 29 martie 2019, Ion Turnagiu a fost propus din nou pentru eliberare conditionata. Judecatoria Drobeta Turnu-Severin a respins, insa, si de aceasta data propunerea de eliberare conditionata. Judecatorul a considerat ca "in perioada amanarii nu a fost sanctionat disciplinar si a fost recompensat de 8 ori cu suplimentarea drepturilor", dar "desi a inceput executarea pedepsei la data de 27.11.1993, persoana condamnata s-a preocupat pentru a se evidentia in mod constant abia incepand cu anul 2014". Astfel, judecatorul a retinut ca "recompensele acordate pana in acest moment nu fac dovada unei adevarate indreptari a condamnatului, ci reprezinta un simulacru pentru obtinerea mai grabnica a liberarii conditionate"."Condamnatul trebuie sa aduca dovezi clare in sensul reeducarii sale pentru a convinge autoritatile statului ca s-a indreptat si ca nu va reitera comportamentul antisocial, imprejurare pe care instanta o apreciaza neindeplinita in prezenta cauza", se mai arata in sentinta Judecatoriei Drobeta Turnu-Severin.Ion Turnagiu a contestat, insa, decizia Judecatoriei la Tirbunalul Mehedinti, unde i-a convins pe judecatori sa il elibereze conditionat. Astfel, in 10 mai 2019, un complet format din doi judecatori pronunta sentinta care ii aducea libertate criminalului in serie., au aratat cei doi judecatori care l-au eliberat pe Turnagiu. Aceeasi magistrati si-au justificat decizia de punere in libertate a lui Turnagiu si prin faptul ca "a fost propus pentru liberare conditionata cu unanimitate de voturi, la a noua analiza, pedeapsa fiind executata in regim deschis".Sambata 13 iunie 2020, Ion Turnagiu a fost arestat din nou, fiind acuzat ca i-a dat foc unei fete de 17 ani care l-a reclamat pentru viol.