Deputat USR: "A plecat catastrofa, Ludovic Orban, un monument de aroganta si atotsuficienta. Sper ca PNL sa vina cu un nume serios ca prim-ministru"

Ungureanu afirma ca asteapta de la PNL un "nume greu, serios, ca prim-ministru, de la Ilie Bolojan in sus". "Vrem sa fim parteneri la guvernare cu un PNL responsabil", sustine Unguranu, adaugand ca "cu guvernarea la birt, se prabuseste tara"."A plecat catastrofa, Ludovic Orban, un monument de aroganta si atotsuficienta. Sub Orban s-a furat masiv in timpul pandemiei, Tataru a numit sefi de pompe funebre la sefia spitalelor, s-a refuzat testarea masiva, s-a impanzit aparatul administrativ de analfabeti de la PNL, amante si pile, PNL s-a umplut de pesedisti care au votat legile anti justitie ale lui Dragnea, au basculat 120 de primari pesedisti si i-au vopsit in galben, si-au batut joc de Vlad Voiculescu pe care l-au impiedicat sa ajunga viceprimar", a scris, luni seara, pe Facebook , Emanuel Ungureanu.Acesta asteapta "un nume serios" de la PNL. "Sper ca PNL sa vina cu un nume greu, serios, ca prim-ministru, asa cum am spus aseara, de la Ilie Bolojan in sus. Vrem sa fim parteneri la guvernare cu un PNL responsabil. Gata, cu guvernarea la birt, se prabuseste tara", a mai scris Ungureanu.Premierul Ludovic Orban a anuntat luni ca isi depune mandatul de prim-ministru. El a afirmat ca negocierile care vor urma trebuie sa duca la un Guvern de centru-dreapta. Orban si-a exprimat convingerea ca in viitoarele negocieri PNL va fi capabil sa dea premierul si sa constituide coloana vertebrala a viitorului Executiv.Presedintele Klaus Iohannis a declarat, luni, ca nu exista un castigator al alegerilor parlamentare, ca PNL si USR au obtinut mai multe voturi decat in 2016, concluzia sa fiind ca centru-dreapta are peste 50%, iar PSD poate sa ramana in afara deciziei politice.