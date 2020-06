Despre succesorul lui Iohannis si-un pic de istorie a partidului istoric.

Ziare.

Daca au trecut pe la guvernare si daca au ocupat, candva, chiar scaunul de prim-ministru, a fost doar consecinta intamplatoare a unui sir lung de tradari si piruete.In 1991, liberalii au fost singurii care au raspuns apelului lui Iliescu la uniune nationala. Straniu destin, seful acelui cabinet le-a devenit, zece ani mai tarziu, sef de partid, insa ei nu l-au indurat prea mult.In 1996, au prins cateva portofolii guvernamentale, dupa ce coabitarea cu Iliescu le-a adus numai paguba si au fost nevoiti sa se intoarca cu coada intre picioare in conglomeratul CDR, primul vehicul anti-comunist care a castigat puterea, dupa revolutie.Mai putin de doua procente i-au despartit pe liberali de drumul taranistilor spre neantul politic in anul 2000. Omul lui Iliescu, Theodor Stolojan , a fost cel care le-a salvat carierele vechilor liberali in 2000. Drept rasplata, l-au dat jos din functia de presedinte cand s-au vazut cu sacii in caruta, ba chiar l-au obligat sa paraseasca partidul si sa se dizolve in formatiunea lui Traian Basescu In 2005, PNL a dat seful guvernului, la masa verde, desi nu obtinuse decat 18% in alegeri, gratie unei aliante miraculoase care a luat toata puterea din mainile tandemului Iliescu- Nastase. Premierul de atunci, Tariceanu, a devenit, zece ani mai tarziu, anexa PSD si complice la cea mai proasta guvernare din istoria Romaniei, sub bagheta lui Dragnea."Partea buna" a PNL, pastorita de Crin Antonescu , a facut in 2011 cea mai rusinoasa alianta politica, cu partidul lui Ion Iliescu , adversar declarat, ce-i drept, condus de mai tanarul Ponta.Trei ani mai tarziu (2014), "adevaratii liberali" (formula relativizata de numeroasele schisme) se dezic de USL si inghit PDL prin fuziune, adica aliatul dat afara in 2007 de la guvernare, gratie urzelilor lui Dinu Patriciu In 2016, PNL pierde rusinos alegerile, fiind, de altfel, primul partid care are un presedinte al Romaniei la primul mandat si care ramane trei ani in opozitie.Cam asa arata dinamica glorioasa a liberalismului neo-bratienilor dupa 1990. Cine n-a primit inca un cutit in spate de la PNL nu e demn sa urce pe scena politica damboviteana. PNL este antonimul UDMR , simbolul loialitatii din Romania.Cum a ajuns PNL in pole position dupa un asemenea traseu sinuos, presarat cu tradari, regiciduri si deziceri doctrinare spectaculoase? Explicatia trebuie cautata la intersectia dintre conjunctura, miracol si destin.Conjunctura a fost caderea guvernului Dancila din septembrie 2019. PNL a actionat conform instinctului sau istoric - a smuls imediat puterea din mainile adversarului. Spre deosebire de ezitantul si mai putin experimentatul competitor, USR . E doar o chestiune de perspectiva. Gestul PNL a parut o asumare, in contrast cu sovaiala lui Barna. E ca si cum ai spune ca leul a atacat hiena ca sa salveze caprioara, cand el de fapt a actionat ca un pradator. Dar pentru ca leopardul era toropit de caldura, leul parea un erou. S-ar putea zice ca PNL a furat sloganul din titulatura USR si a salvat Romania de PSD.Miracolul a fost consecventa PNL in apararea statului de drept de atacurile lui Dragnea. Cu adevarat miracol, caci PNL fusese, cu alte ocazii, pentru o justitie mai felixibila (Patriciu, 2005 si USL, 2012-2013).Destinul a fost sa aiba un candidat performant la alegerile prezidentiale din 2014 si-apoi in 2019. Alegerea n-a fost usoara, chiar in vara lui 2014, intre un promitator, chiar daca uzat, Crin Antonescu, si Klaus Iohannis , victima perpetua a puternicilor zilei, incepand cu 2009.Acum, PNL joaca o carte mult mai mare si cu bataie lunga - alegerile prezidentiale din 2024, cand Iohannis nu-i mai poate ajuta cu nimic, dar cand, dupa 20 de ani, partidele si candidatul la prima functie in stat se vor alinia la aceeasi linie de start. Asadar, PNL are sansa sa mentina puterea executiva totala pentru doua mandate.Dar cine va reusi asta? Cine va fi super-eroul capabil de o dubla? Aici, meciul se disputa intre austerul Ludovic Orban si spumosul Rares Bogdan . Orban si-a aranjat deja piesele pe tabla. I-a spulberat lui Bogdan visul primariei Capitalei (locul de unde s-a lansat un celebru presedinte al Romaniei), preferand un candidat din exteriorul partidului. Bogdan nu-si pierde speranta, fiindca patru ani de guvernare inseamna o mare uzura politica pentru Orban. Nici Orban nu capituleaza in fata implacabilului parcurs. N-a facut-o ani multi, cand a fost impins in pozitie secunda de partenerii sai din partid. Calitatea lui e persistenta. El stie ca ia Romania dintr-o criza economica si bugetara profunda, asa incat, pana in 2024, n-are cum sa fie mai rau de-atat.Succesorul lui Iohannis va fi decis intre actualul premier si fosta vedeta de televiziune. Altcineva, putin probabil sa mai scoata capul dintr-un partid care va fi ocupat sa-si umple camara. Fiind doar doi in peisaj, nu le ramane decat sa colaboreze si sa spere ca-si vor partaja puterea executiva.Dar, pana in 2024, mai e drum lung, pret de o intreaga guvernare. Romania e secatuita de rersurse, cu finantele dezechilibrate de fosta guvernare, dar si de vacanta mondiala de pandemie. Administratia e obeza si politizata pana la nivel de portar. Institutiile fundamentale sunt capturate de dinozaurii PSD. Educatia si sanatatea au nevoie de reforme profunde. In fond, odata cu inghitirea pe nemestecate a PDL, liberalii au ingurgitat si agenda reformista a lui Boc din 2010. Digestia e greoaie pentru un partid care s-a aliniat de multe ori in istorie agendei populiste, mult aducatoare de voturi. In plus, oricat ar vrea sa evite problemele grele, vor avea un partener de guvernare incomod. E vorba de USR, care n-are prea multa experienta in administratie, dar are un apetit mai mare pentru schimbari radicale, presati la randul lor de un electorat care nu mai are rabdare.Si peste toate astea, liberalii il au pe Ponta pe turnanta. Ponta si-a anuntat deja revansa pentru 2024. Un USR declarat de centru-dreapta, intrat intr-o guvernare liberala, poate deveni victima sigura a celui care astazi se declara "Pro Romania" si care stie cum se vor tese itele unei stangi moderne.este sociolog, politolog si scriitor. A publicat romanele Balena Albastra , Omatidii. Sarada unui hacker si Zilele lui MM in colectia "Ego. Proza" a Editurii Polirom, "Cand Dumnezeu nu mai iubeste" si "Singur", editura Univers