Directorul general al uzinei de armament si munitie din Cugir a fost gasit incompatibil de ANI

Reprezentantii institutiei considera ca Morariu a incalcat legislatia in vigoare prin faptul ca a fost, in acelasi timp, consilier local si director in cadrul companiei de stat aflata in subordinea Ministerului Economiei."In perioada 15 septembrie 2017 - 17 ianuarie 2020 a detinut si exercitat simultan functia de consilier local si pe cea de director general in cadrul unei societati comerciale de interes national, avand ca actionar Statul Roman reprezentat prin Ministerul Economiei si Comertului. Astfel, persoana evaluata a incalcat dispozitiile art. 88, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003", se precizeaza in comunicatul Agentiei Nationale de Integritate.Marin Morariu este director general al Uzinei Mecanice din Cugir din 17 ianaurie 2020. Reprezentantii ANI se refera, cel mai probabil, la functia pe care acesta a indeplinit-o anterior acestei numiri, cand a fost director general adjunct al societatii.Morariu poate contesta reportul ANI in instanta de judecata. Potrivit legii, persoanele in legatura cu care se pronunta o decizie definitiva de constatare a incompatibilitatii nu mai au dreptul sa ocupe timp de trei ani o functie publica.Marin Morariu ( PNL ) s-a "plimbat" in ultimii 10 ani intre functiile de conducere ale uzinei de armamanet din Cugir. A fost, intre 2011 - 2012, director general, apoi pana in 2015 a retrogradat director general adjunct. A mai ocupat functia de inginer sef, pentru ca din 2017 sa fie iar director adjunct pe zona de "dezvoltare". In ianaurie 2017, cand directorul general de la vremea respectiva (Cristian Simu) a fost promovat secretar de stat in Ministerul Economiei, Morariu a revenit pe cea mai importanta functie de conducere din compania de stat.