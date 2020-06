Doi adolescenti de 14 si 15 ani au fost retinuti dupa ce l-au batut pe strada pe un baiat din Timisoara

Ziare.

com

Potrivit politistilor din Timis, cei doi agresori si tanarul care a filmat bataia au fost dusi in Centrul de Retinere si Arestare Preventiva din cadrul IPJ Timis."Fata de cei doi minori de 14 si 15 ani s-a luat masura retinerii pentru 24 de ore pentru savarsirea infractiunii de lovire si alte violente. De asemenea, baiatul de 18 ani care a filmat incidentul a fost retinut pentru complicitate. Cei trei au fost introdusi in Centrul de Retinere si Arestare Preventiva din cadrul I.P. J Timis. Activitatile efectuate de catre politistii Sectiei 3 Timisoara s-au realizat sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Timisoara", transmite IPJ Timis.Un adolescent de 15 ani a fost batut de doi tineri, la Timisoara, pe strada Transilvania, iar intreaga scena a fost filmata.Potrivit politistilor, mama copilului de 15 ani a sunat la 112, dupa ce fiul ei a venit acasa si i-a spus ce s-a petrecut.Adolescentul afirma ca a fost chemat de un prieten sa se intalneasca in fata intrarii unui bloc. Acesta din urma ar fi chemat alti doi baieti pe care nu-i cunostea si care l-au luat la bataie Pe imagini se poate vedea cum unul dintre ei ii aplica o lovitura cu piciorul in zona capului. Politistii s-au autosesizat in acest caz.