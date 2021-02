Dramele nespuse ale prostituatelor romance din Europa. Unele au coduri de bare si valoarea de negot tatuate pe maini

Trupul fetei, gasit de un vanator, intr-o mlastina

Florina Gogos plecase in Spania sa faca bani, practicand cea mai veche meserie din lume. Impartea un apartament cu o alta prostituata romanca. Visa sa se intoarca in tara si sa o ia de la capat. Insa nu s-a mai intamplat acest lucru.In data de 8 ianuarie, politistii au fost alertati de colega Florinei ca aceasta a disparut. La scurt timp, anchetatorii au luat in calcul crima . Un vanator a gasit trupul fara viata al tinerei intr-o mlastina. Trupul romancei se afla intr-o stare avansata de descompunere, insa criminalistii au reusit sa o identifice dupa haine si cele doua tatuaje pe care le avea, scrie lasporovincias.es Nu este insa foarte clar unde si in ce situatie a disparut fata.Momentan nu sunt facute publice foarte multe detalii din ancheta , insa surse din randul investigatorilor au spus jurnalistilor ca tanara ar fi putut fi executata de mafioti.Acesta nu este un caz singular. Fratii Sandulache, interlopii romani care i-au calcat pe urme lui Cap de Porc si au pus la punct o retea impresionata de prostitutie in Spania, isi obligau "fetele" sa manance banii daca acestea nu-si realizau targetul. Pe 21 ianuarie, ei au mai primit inca 73 de ani de inchisoare . Acestia se adauga la o condamnare record de 108 ani de inchisoare Fratii din Vaslui aduceau femei in Spania de la inceputul anului 2016. Tinerele aveau intre 18 si 20 de ani si aveau o situatie financiara precara. Fetelor erau seduse si li se promitea un loc de munca bine platit in strainatate.Acestea erau aduse in Asturia, in apartamentele inchiriate de organizatie.Imediat dupa ce erau cazate, fetele aflau ca sunt datoare grupului cu banii pe transport si li se spunea ca cel mai simplu mod de a-si plati datoria e sa se prostitueze.Daca refuzau, erau obligate prin violenta fizica si abuz psihic sa lucreze ca hostess si prostituate in localurile controlate de traficanti.Victimele au povestit anchetatorilor ca erau obligate sa transporte droguri in vagin. Una dintre ele a spus ca a fost obligata sa manance banii pe care i-a produs intr-o saptamana.Apoi, i-au promis solemn ca daca nu va face cel putin de doua ori mai multi bani, o vor obliga sa inghita suma respectiva in monede.Cu alte ocazii, fratii, impreuna cu locontenentii lor, se distrau violandu-le pe fetele pe care le considerau proprietate personala. Tinerii si-au implantat bile in penis, pentru ca actul sexual sa le provoace durere femeilor.Un martor a povestit ca fratii i-au taiat mana unei tinere romance pe care au obligat-o sa se prostitueze, dar i-a refuzat. Apoi, dupa ce i-au taiat mana cu o sabie, au batut-o cu propria mana pana cand aceasta a lesinat, conform Adevarul Ioan Clamparu, zis Cap de Porc, unul dintre cei mai cruzi interlopi romani avea in Spania o imensa retea de prostituate. Anchetatorii au descoperit ca, in perioada 2001-2004, dupa cum reiese din rechizitorii, Clamparu impreuna cu prietenii acestuia promiteau tinerelor sarace din Romania si Republica Moldova locuri de munca bine platite in strainatate. Ajunse acolo, deveneau prostituate.Obligate de oamenii lui Clamparu sa produca bani, acestea au ajuns sa faca parte din cea mai mare retea de prostitutie cunoscuta in Europa.Afacerea lui Clamparu se desfasura chiar in inima Spaniei, in Madrid. Numai aici, Cap de Porc exploata peste 100 de prostituate.O mare parte dintre femeile obligate sa se prostitueze aveau un cod de bare si o valoare de negot tatuate pe maini , relata presa internationala la momentul prinderii temutului interlop.Prostituatele lui Clamparu traiau ca la puscarie. Caini agresivi, din rasa Rottweiler, le pazeau pe tinere, iar daca refuzau sa se prostitueze, acestea erau batute, violate si drogate.Unul dintre proxeneti se ducea la magazin si cumpara hainele de "serviciu": fusta scurta si pantofi cu tocuri foarte inalte. Pentru a fi cu actele in ordine, fetele erau obligate sa se casatoreasca formal cu cetateni spanioli, fara a-si cunoaste partenerii din acte, scrie Adevarul Cap de porc a fost condamnat, in Spania, in februarie 2012, la 30 de ani de inchisoare pentru proxenetism - pedeapsa maxima solicitata de procurori - de o instanta din Madrid, insa infractorul a atacat decizia si a obtinut o pedeapsa de 20 de ani.El a fost extradat in Romania pe 17 aprilie 2015 de autoritatile spaniole.Cel mai temut interlop roman la nivel international este incarcerat la Penitenciarul Aiud, judetul Alba.