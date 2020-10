Sefa de la APIA, acuzata ca si-a angajat sora la agentia pe care o conduce. Au fost sesizati si procurorii

Anunt postat la data de: 06 Octombrie 2020 Esti pasionat de stiri? Ai observat greseli in articol(e)? Iti place ziare.com, stapanesti regulile ortografice si gramatica limbii romane?

Potrivit sursei citate, Agentia Nationala de Integritate a sesizat Parchetul de pe langa Judecatoria Pitesti, cu privire la posibila incalcare de catre Mariana Pana, director executiv in cadrul Centrului Judetean Arges al Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, a dispozitiilor art. 301 din Codul Penal."In exercitarea atributiilor de serviciu aferente functiei de director executiv, persoana evaluata a indeplinit un act prin care s-a obtinut un folos de natura patrimoniala pentru sora sa, prin emiterea si semnarea unei Decizii, conform careia, incepand cu data de 25 noiembrie 2019, sora persoanei evaluate este numita in functia publica de executie de consilier superior la APIA Centrul Judetean Arges - Centrul Local Costesti.Avand in vedere cele de mai sus, rezulta indicii privind savarsirea infractiunii de conflict de interese penal, respectiv "folosirea functiei pentru favorizarea unor persoane", prevazute de art. 301, alin. (1) din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal". precizeaza ANI , potrivit adevcarul.ro