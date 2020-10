Un student roman din Anglia a povestit experienta sa cu COVID-19: "Au fost cele mai ciudate dureri pe care l-am simtit vreodata"

"Miercuri (14.10) m-am trezit tare buimac, cu o durere de cap si cu ganglionii limfatici din zona gatului inflamati, semn ca ceva nu era OK. Am luat o aspirina, durerea a trecut si pana dupa-masa ziua a decurs bine. In acea seara in schimb pot spune ca am avut un moment in care chiar m-am temut pentru mine. A revenit durerea de cap si pe la ora 20 am inceput sa am febra usoara (37.5-38.5). Cu febra au venit niste frisoane groaznice, la modul in care pe la ora 22 am vrut sa merg la baie si nu ma puteam ridica din pat. Cu frisoanele au venit ameteli, stari de rau samd. Eram foarte panicat. Era prima data cand ma imbolnaveam departe de casa, eram singur si aveam in spate un istoric foarte predispus pentru complicatii in contextul COVID-19 - sunt astmatic si orice raceala se poate transforma usor in pneumonii interstitiale", a povestit tanarul, care este, potrivit ebihoreanul.ro , student la Universitatea din Loughborough, unde invata Geografie si Management.Alex a mai aratat ca, la un moment dat, a inceput sa simta dureri musculare, care nu erau foarte dureroase, dar erau foarte deranjante. "Au fost cele mai ciudate dureri pe care l-am simtit vreodata. Nu erau foarte dureroase, dar erau foarte deranjante. Cele mai dese erau in zona omoplatilor si in zona lombara, dar cele mai suparatoare le-am avut la piciorul drept. Incepea ca o amorteala in tot piciorul, care devenea o durere generala imposibil de localizat. Simteam efectiv cum parca se blocau vasele sanguine si nu mai circula sangele bine prin picior. Atunci am realizat ca de fapt simptomele mele incepusera marti (13.10) - cu un alt soi de dureri de spate pe care le-am considerat a fi febra musculara de dupa sala", a mai relatat tanarul roman din Anglia.Tanarul a realizat si un tabel cu modul in care simptomele au venit, au revenit si au trecut pe parcursul celor 10 zile de izolare.