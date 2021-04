O fata de 12 ani s-a spanzurat in apartamentul familiei, fiind gasita de fratele ei, in varsta de 9 ani

"In aceasta seara, in jurul orei 19,40, prin apel 112, un barbat a solicitat interventia echipajelor medicale si a politistilor intrucat suspecta faptul ca fiica sa, in varsta de 12 ani, ar fi incercat sa se sinucida, spanzurandu-se in apartamentul in care domicilia, in orasul Cisnadie. Barbatul fusese anuntat de catre celalalt copil, un baiat in varsta de 9 ani, ca, dupa ce s-a intors acasa, ar fi gasit-o pe sora sa inconstienta", a transmis, joi seara, IPJ Sibiu.Sursa citata a precizat ca, din pacate, la fata locului, medicii si politistii au constatat ca cele sesizate se confirma, echipajul medical pronuntand decesul fetitei.In cauza, la nivelul Politiei Orasului Cisnadie, s-a declansat o ancheta in vederea stabilirii tuturor circumstantelor in care a survenit decesul fetei.