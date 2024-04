Fost cenzor in firma unui sirian, un deputat PNL e acuzat de conflict de interese

Deputatul PNL Anton Dobos, acuzat de ANI de incompatibilitate si dat pe mana Parchetului pentru conflict de interese, a fost si cenzor al unei firme controlate de un sirian care a vandut statului cu 3 milioane de euro o cladire in paragina.

Dobos este deputat de Iasi si totodata un apropiat al lui Relu Fenechiu, aflat in inchisoare pentru fapte de coruptie.

Saptamana asta, Agentia Nationala de Integritate a anuntat ca el face parte dintr-un lot de 32 de parlamentari acuzati de incompatibilitate, unii dintre ei fiind suspectati si de fals in declaratii si conflict de interese.

Inca 32 de parlamentari acuzati de incompatibilitate: Petre Roman si Sorin Iliesiu, printre ei

In plus, conform jurnalistilor de la "Buna ziua, Iasi!", in perioada in care Anton Dobos a fost director la Directia de Finante el era si cenzor respectiv administrator la doua societati comerciale private - E.ON Distributie si Romtrack SA.

Astfel, deputatul iesean s-ar fi aflat in conflict de interese pentru ca cele doua societati comerciale trebuiau verificate chiar de institutia condusa de Anton Dobos, respectiv Directia de Finante.

Conform sursei citate, una dintre firme, SC Romtrack SA, era controlata de sirianul Michael Nseir, unul dintre partenerii de afaceri ai lui Relu Fenechiu si totodata unul dintre cei mai bogati oameni de afaceri din Moldova.

In 2008, cand Relu Fenechiu era membru important al Guvernului Tariceanu, Michael Nseir a vandut statului fosta cladire administrativa a Moldoplast de pe Calea Chisinaului (Iasi) pentru ca acolo sa se mute Oficiul Judetean de Cadastru, ceea ce nu s-a intamplat, pentru ca imobilul statea sa se darame.

Conform sursei citate, Anton Dobos a fost cenzor la aceasta firma pana in momentul in care a fost radiata si suspendata - in iulie 2013.

Deputatul PNL nu a trecut in declaratia de avere faptul ca era cenzor la Romtrack si facea parte din consiliul de administratie de la EON Distributie.

Pentru acest lucru, ANI a sesizat Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.