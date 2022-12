Fostul director al Vamilor, in vizorul ANI: Nu poate justifica 100.000 de euro

Agentia Nationala de Integritate (ANI) a descoperit ca Marginean Radu Traian, fost director adjunct in cadrul Autoritatii Nationale a Vamilor, nu isi poate justifica aproximativ 100.000 de euro din avere.

ANI a constatat existenta unei diferente nejustificate, in cuantum de 352.328,79 lei (aprox. 97.469 Euro), intre averea dobandita si veniturile realizate de catre acesta impreuna cu familia, in perioada exercitarii functiilor publice in cadrul Autoritatii Nationale a Vamilor, se anunta intr-un comunicat al agentiei.

Perioada analizata de inspectorii ANI este de 3 ani, intre 2007 si 2010. ANI a sesizat Comisia de cercetare a averilor din cadrul Curtii de Apel Bucuresti pentru inceperea actiunii de control a veniturilor lui Marginean.

In cadrul Autoritatii Nationale a Vamilor, Marginean a indeplinit succesiv functiile de director adjunct la Directia Antifrauda Vamala, director adjunct la Directia Supraveghere Accize si Operatiuni Vamale si vicepresedinte, cu rang de secretar de stat, al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, care conduce Autoritatea Nationala a Vamilor.

In prezent, Marginean este sef birou in cadrul Directiei Judetene pentru Accize si Operatiuni Vamale Ilfov.

La inceputul lui 2011, procurorii DNA l-au pus sub invinuire pe Radu Marginean, care era acuzat de primire de mita si trafic de influenta.

Seful Vamilor, Radu Marginean, pus sub invinuire de procurorii DNA

Marginean era acuzat ca a primit o suma importanta de bani ca sa il numeasca in functie pe fostul sef al vamii Halmeu, Nicolate Dobrescu.

