FOTO Un intreprinzator a vrut sa produca motorina pentru tractoare si a ajuns sa fabrice uleiuri presate la rece

Iacob Haiduc produce in propria gospodarie, ajutat de sotie si cei doi copii, uleiuri presate la rece. Cunoscute sub denumirea "Ulei de Casa", produsele care iau nastere la Ocna Mures sunt vandute la targuri si in magazine de profil din toata tara, cererile fiind in crestere. Ulei de rapita, ulei din seminte prajite si seminte crude, din germeni de porumb, in, nuca, susan, floarea soarelui, mac, macese, nuca, de struguri sau ulei de canepa sunt cateva dintre produsele oferite de familia din orasul Ocna Mures.Iacob Haiduc s-a apucat sa faca uleiuri presate la rece din greseala, dar a fost un accident care i-a schimbat viata in bine. "Am inceput-o mai mult ca intr-o joaca. M-am apucat acum aproape 8 ani cu gandul sa-mi fac motorina la tractoare. Eu sunt cultivator de cereale de fapt. Era motorina scumpa pe atunci, la 7 lei si m-am gandit sa bag uleiul la tractoare. Insa cand am vazut cat e de bun, am renuntat la idee. Deci uleiul de floarea-soarelui a fost primul. Am vazut ca se poate si m-am apucat si de restul", afirma intreprinzatorul.Toate semnitele folosite in procesul de productie sunt, in prealabil, selectate si eliminate toate impuritatile. "Dupa ce le selectam, le introducem in presa mecanica, unde sunt presate si din trei kg de seminte, la final ajungem la un litru de ulei", explica producatorul. Iacob Haiduc a investit in aceasta afacere circa 30.000 de euro. Uleiurile se vand cu preturi incepand de la 6 lei cel de rapita in sticla de 500 ml si pana la 15 lei cel de samburi de caise, prezentat in sticla de 100 ml.Majoritatea uleiurilor produse in mica fabrica de la Ocna Mures se folosesc in salate, cele de rapita si floarea soarelui sunt bune si la gatit, iar unele pot fi consumate si ca atare, in cantitati mici, ca adjuvante in ameliorarea anumitor afectiuni sau in tratamente cosmetice. Spre exemplu, uleiul de nuca presat la rece este ideal pentru persoanele care sufera de hipercolesterolemie si sunt predispuse la ateroscleroza, fiind de asemenea benefic pentru persoanele care desfasoara activitati intelectuale si fizice deoarece are si un efect tonic.Uleiul de dovleac presat la rece este printre cele mai puternice vermifuge si detoxifiante naturale, fiind utilizat in trecut intr-o multitudine de boli, de la cele infectioase la cele cu substrat hormonal sau nervos. Utilizarea uleiului de dovleac din timpuri stravechi il recomanda ca adjuvant in preintampinarea si ameliorarea alergiilor, afectiunilor gastrice, hepatice, de vezica, rinichi si prostata.Uleiul de susan presat la rece este un ulei foarte bogat in vitamina E si complexul B, fiind extrem de benefic pentru sanatatea pielii. Susanul e recomandat si in tratamentul insomniilor sau ca aport proteic in diferite afectiuni de nutritie. De asemenea, ajuta la detoxifierea ficatului si rinichilor. Uleiul din samburi de struguri este o sursa extraordinara de vitamina E, F si B5, putand fi utilizat in tratamente cosmetice datorita antioxidantilor puternici pe care ii contine.Uleiul de canepa si semintele din canepa sunt considerate unele dintre cele mai sanatoase produse alimentare din lume, datorita continutului lor ridicat de acizi grasi esentiali. Oferind balanta ideala de acizi grasi Omega 6 si Omega 3, uleiul de canepa amelioreaza complicatiile majore ale diabetului si atenueaza efectele secundare ale chimioterapiei. Folosit pentru uz extern, uleiul de canepa ajuta la oxigenarea si hidratarea corecta a pielii, fiind util in eczeme, dermatite.Ulieul de rapita face parte din categoria grasimilor sanatoase, benefice pentru organism si in special pentru sistemul cardiovascular. Intreprinzatorul mai transmite un lucru important, respectiv faptul ca uleiurile presate la rece nu vindeca, ci doar pot ameliora unele boli si afectiuni.