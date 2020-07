FOTO / VIDEO Recordurile de la Ciugud, comuna model din Alba. Cum arata primul "smart village" din Romania

Ciugudul detine cateva recorduri greu de egalat in mediul rural din Romania, fiind prima comuna din tara cu drumuri agricole asfaltate, cu piste de biciclete, cu internet wireless in spatiile publice, iluminat public asigurat cu ajutorul unei eoliene, scoala smart, plata online a taxelor si impozitelor si statie de incarcare masini electrice. De cativa ani, administratia locala incearca sa impuna conceputul de "smart village" la Ciugud si la nivel national.Aflata la circa 10 kilometri din Alba Iulia, comuna s-a remarcat, initial, prin performanta deosebita in privinta accesarii de fonduri europene. In total, comuna a atras circa 30 de milioane de euro, o buna parte din suma fiind obtinuta in colaborare cu comunele apropiate, Daia Romana, Berghin si Sintimbru.Unul dintre primele proiecte majore care au influentat pozitiv viata locuitorilor a fost asfaltarea a 30 de kilometri de drum agricol intre comunele invecinate. Proiectul a fost finalizat in 2011 si a devenit cunoscut sub denumirea de "Mini-Transalpina de Ciugud", datorita frumusetii zonei strabatute de sosea. Prin acest proiect s-a asigurat accesul mult mai facil al oamenilor la terenurile agricole si s-a redus foarte mult timpul de calatorie dintre cele trei comune, dar si spre Alba Iulia. Banii au fost obtinuti de la Uniunea Europeana prin Fondul European de Dezvoltare Rurala, iar proiectul a avut o valoare totala de 2,5 milioane de de euro. Dezvoltarea zonei a facut ca aceste drumuri sa fie insuficiente, un proiect recent vizand extinderea drumului agricol intre Ciugud si Daia Romana la doua benzi de circulatie Scoala gimnaziala din comuna a devenit in 2020 cea mai "inteligenta" unitate scolara din mediul rural din Romania. Pentru 65 de elevi din clasele V-VIII, profesorii au posibilitatea sa le transmita acasa lectiile si chiar sa interactioneze video, prin internet, cu cadrele didactice. Sistemul a fost folositor mai ales in conditiile pandemiei de coronavirus . Elevii de aici folosesc de cateva luni cel mai modern sistem de invatare din tara, prin intermediul unor lectii interactive derulate cu ajutorul unei tehnologii de ultima generatie. Realizarea scolii "smart" a presupus investitii de circa 1 milion de euro, de la bugetul de stat, bugetul local si din sponsorizari. Fiecare elev de gimnaziu are un cont separat pe platforma online pe care o poate accesa de oriunde si pana la sfarsitul vietii. La 50 de ani, spre exemplu, un fost elev va putea accesa acel "cloud" ca sa vada ce a lucrat cand invata la Ciugud.Autoritatile locale au facut mult mai mult decat atat pentru copii. Primaria si Consiliul local au pus la dispozitia copiilor suma de 50.000 de lei pentru finantarea unor proiecte propuse si aprobate de catre acestia. Proiectele au fost aprobate in prima sedinta a Consiliului Local al Copiilor din Ciugud desfasurata online, la inceputul lunii iunie 2020. Astfel, elevii au "aprobat" un proiect de construire de locuri de joaca in cele patru sate ale comunei unde nu exista un astfel de spatiu. Al doilea proiect este destinat scolii, pentru care copiii au decis sa cumpere o masa de tenis si doua masute de sah.Din 2019, locuitorii comunei, respectiv toate persoanele fizice si juridice, isi pot plati taxele si impozitele la sase automate electronice instalate in satele comunei."Suntem prima primarie de comuna si a doua administratie locala din tara, dupa cea a Sectorului 4 din Bucuresti, care implemnteaza acest sistem. Vrem sa ne mentinem o primarie cat mai prietenoasa cu cetateanul. In 2010 am fost, de asemenea, prima primarie care a implementat sistemul de plata electronica a impozitelor. O facem pentru ca timpul contribuabilului este foarte important pentru noi. Informatia se misca foarte repede si mi se pare normal ca cetateanul, printr-un efort cat mai mic, sa isi poata plati impozitele", spune primarul Gheorghe Damian.Automatele sunt amplasate in magazinele satesti, care sunt deschise de dimineata si pana seara si unde cetatenii pot primi ajutorul de specialitate de la gestionari care au fost instruiti in acest sens. "Daca pana acum trebuia ca o data pe satamana un functionar sa se deplaseze in satul respectiv pentru incasarea banilor, acum toate aceste cheltuieli si pierderi de timp se elimina. Omul poate sa vina la magazin sa isi plateasca impozitul cand are bani, timp si chef", afirma primarul. Pentru utilizarea automatelor, fiecare contribuabil al comunei a primit un "card al cetateanului", care are un cod de bare unic.Primaria comunei este si prima institutie din mediul rural romanesc alimentata si cu energie electrica obtinuta din surse regenerabile. Administratia locala a construit o parcare de 8 locuri, acoperita cu panouri fotovoltaice, care produce suficienta energie pentru a alimenta cladirea institutiei si are doua porturi pentru incarcarea masinilor electrice.Anul trecut, comuna Ciugud a fost exemplu de bune practici la Forumul Cooperarii Franco-Romane, eveniment desfasurat la Lyon, in Franta. Primarul Gheorghe Damian a vorbit atunci, in premiera, despre smart village, un concept pe care Ciugudul doreste sa il promoveze ca model real de dezvoltare a comunitatilor rurale din Romania."Smart village inseamna o comunitate rurala care se dezvolta folosindu-si inteligent resursele locale alaturi de solutii inovatoare prin care isi reduce costurile. Dezvoltarea trebuie sa fie inteligenta si neagresiva, cu respect pentru traditiile si identitatea rurala. Iluminat inteligent, energie obtinuta din surse regenerabile, automate electronice de plata a taxelor si impozitelor locale, folosirea in activitatea primariei a unui autoturism electric, colectarea selectiva a gunoiului, << primaria fara hartii >> sunt doar cateva dintre ideile << smart >> aplicate la Ciugud", afirma primarul Damian.Despre utilitatea acestui concept a fost convins recent si ministrul Fondurilor Europene, Marcel Bolos, care a spus dupa o vizita la Ciugud ca va infiinta un program national finantat din fonduri europene cu denumirea "smart village".Comuna Ciugud a fost premiata in septembrie 2019, in cadrul unei gale organizata de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, cu distinctia pentru integritate si performanta administrativa. De asemenea, tot anul trecut, comuna a devenit subiect in cadrul documentarului finantat de Comisia Europeana, "Ne-am ridicat: Romania, 1989-2019".Pentru a beneficia din plin de avantajele raului Mures, Ciugudul va avea si debarcader. Primaria comunei Ciugud a finalizat procedura de contractare a lucrarilor de construire cu o valoare de circa 82.000 de euro. Debarcaderul va fi amenajat in satul Drambar si face parte dintr-un proiect mai amplu in care sunt implicate si alte autoritati locale din Alba si Hunedoara, pe teritoriul carora trece raul Mures. "Vrem sa construim cat mai repede debarcaderul din noua zona de agrement, care va pune in valoare Raul Mures. Urmeaza un parc pentru rulote, zone de relaxare si picnic", au transmis reprezentantii Primariei Ciugud. In cadrul proiectului, opt localitati vor beneficia de debarcadere cu ambarcatiuni ce vor putea fi folosite in scop turistic si nu numai. Distanta acoperita este de peste 60 de kilometri, intre Sintimbru - Alba si Geoagiu - Hunedoara.La Ciugud exista si o zona industriala care aduce beneficii importante la bugetul comunei. Din 2005 si pana in prezent, un numar de aproximativ 30 de investitori au cumparat sau au concesionat teren. Numarul total al angajatilor care lucreaza aici se ridica la peste 800 de persoane. La momentul de fata, sunt ocupate aproximativ 60 de hectare din totalul de 100 puse la dispozitia celor care doresc sa-si dezvolte o afacere la doi pasi de autostrada Sebes - Turda. Odata cu inceperea constructiei autostrazii, intereseul investitorilor a crescut si mai mult. Printre investitorii care au ales sa isi dezbolte afacerile la Ciugud, in zona industriala Drambar, sunt firme din domeniul alimentar, productia de cablaje pentru cele mai mari macarale din lume, firme de constructii, servicii auto, societati de transport . Valoarea totala a investitiilor private realizate aici depaseste 10 de milioane de euro. Pentru ca parintii sa nu mai aiba grija copiilor atunci cand sunt la serviciu, in zona industriala a fost demarata constructia unei gradinite.Un alt pariu al administratiei locale, care nu are legatura directa cu zona industriala, dar reprezinta tot o investitie privata benefica pentru comunitate, este amenajarea celui mai modern teren de golf din Romania. Proiectul din satul Teleac a fost derulat de omul de afaceri Ioan Popa, proprietarul companiei Transavia, care a investit 15 milioane de euro. La inaugurarea din 2017 a fost prezent si presedintele Klaus Iohannis Primarul Gheorghe Damian a fost exclus din PSD, in anul 2017, in urma unei decizii a Comitetului Executiv Judetean Alba. Conducerea judeteana a partidului a anuntat, la acea vreme, ca edilul a fost exclus in urma unei "analize aprofundate" a modului cum s-a desfasurat campania electorala pentru alegerile parlamentare 2016 si a rezultatelor obtinute. In realitate, Damian a fost exclus pentru ca devenise o amenintare pentru presedintele organizatiei.De atunci si-a pastrat statutul de independent si va candida si la alegerile locale din acest an tot in calitate de independent. Are, insa, o intelegere cu PNL , de sustinere reciproca, el urmand sa isi impuna oamenii pe lista liberalilor pentru Consiliul Local. Negocierea prevede ca PNL nu va propune propriul candidat la Ciugud, dar Damian va sustine lista pentru Consiliul Judetean, precum si candidatul la functia de presedinte al CJ Alba.