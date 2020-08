Functionari publici de rang inalt, amendati pentru ca au ascuns in declaratiile de avere veniturile sotilor. Sanctiunile au insa o valoare ridicola

Tribunalul Vrancea si Tribunalul Bucuresti au pronuntat in 2020 sentintele finale in trei procese de contestare a unor amenzi de 50 de lei aplicate de Agentia Nationala de Integritate unor functionare care au trecut in declaratie de avere, la veniturile sotilor, "confidential".In cazul din Vrancea e vorba de Gina Nela Robu, sefa de serviciu in cadrul Consiliului Judeean. Gina Nela Robu a completat, in dreptul veniturilor sotului, care lucreaza pentru producatorul de tigari JT International, mentiunea "confidential".In procesul prin care a cerut anularea amenzii primite de ANI , avocatul Ginei Robu a aratat ca "petenta a fost sanctionata pentru nedeclararea veniturilor sotului sau, ori, acesta are un contract de confidentialitate cu angajatorul, fapt dovedit cu adresa de la angajator"., a aratat avocatul sefei de serviciu in instanta Judecatorii, atat in prima instanta, cat si in apel, au respins cererea de anulare a amenzii aratand ca "desi prin publicarea pe paginile de internet a declaratiilor de avere se realizeaza intr-adevar o ingerinta in viata privata, atat a declarantului cat si a sotului /sotie,i insa aceasta este prevazuta de lege in vederea realizarii unui interes superior, public si nu goleste de continut dreptul la viata privata"., se mai arara in sentinta Tribunalului Vrancea, care este definitiva.Un alt caz in care ANI a aplicat o amenda de 50 de lei pentru mentiunea "confidential" in dreptul veniturilor sotului este al Irinei Andreea Albu, functionar in cadrul Ministerului Dezvoltarii.In procesul pentru anularea amenzii deschis impotriva ANI, Albu a aratat ca "Si in cazul acestei functionare, judecatorii au decis, atat in prima instanta, cat si in apel, sa mentina sanctiunea aplicata de ANI., se arata in sentinta Tribunalului Bucuresti.Un al treilea caz in care judecatorii au mentinut o amenda aplicata de ANI pentru ascunderea venitului sotului este al comisarului Alina Gherghelas, ofiter in cadrul MAI. In dreptul veniturilor sotului, Gherghelas a trecut mentiunea "confidential", iar pentru asta ANI i-a aplicat o "usturatoare" amenda de 50 de lei.In procesul cu ANI, Alina Gherghelas a cerut, anularea amenzii sau transformarea ei in avertisment, aratand ca in opinia sa, "este neconstitutionala obligarea prin lege a unor persoane de a divulga date si informatii confidentiale cu privire la bunurile proprii ale unor terti, pentru simplul considerent ca sunt casatoriti, incalcand dreptul fiecaruia la o viata privata si nesocotind dreptul de proprietate asupra bunului propriu".Atat judecatoria, cat si tribunalul au mentinut amenda aplicata de ANI ofiterului MAI. ", a arata Tribunalul Bucuresti in sentinta care este definitiva.