Georgescu: Derogarea din Statutul parlamentarilor nu afecteaza legea ANI

Presedintele ANI, Horia Georgescu, spune ca modificarea din Statutul parlamentarilor operata miercuri de plenul reunit poate fi interpretata ca fiind discriminatorie, dar pe fond ea nu afecteaza legea Agentiei de Integritate.

Horia Georgescu declara ca "este adevarat ca se introduce o derogare de la termenul prevazut in legea Agentiei Nationale de Integritate de 15 zile, care poate fi interpretat ca fiind discriminatoriu".

"In alt context, avem un caz al deputatului Paslaru, in care nu s-a aplicat sanctiunea disciplinara nici dupa sase luni de zile, respectiv imposibilitatea acestuia de a-si exercita functia. In teza a doua a noului Statut se prevede ca raportul poate fi luat la cunostinta si prin citirea in plen a situatiei de incompatibilitate constatata de ANI. Este un compromis, dar pe fond nu sunt aduse elemente care pot impiedica constatarea situatiilor de incompatibilitate", a spus seful ANI, la RFI Romania.

"Intr-adevar, derogarea poate fi interpretata ca discriminatorie pentru toate celelalte categorii de personal, care fac obiectivul verificarilor Agentiei Nationale de Integritate si care au obligatia contestarii raportului in termen de 15 zile de la data la care a fost comunicat", a completat acesta.

Georgescu precizeaza ca "prelungirea termenului este un compromis, dar care pe fond nu afecteaza legea Agentiei Nationale de Integritate".

Parlamentarii si-au votat statutul - Perioada de contestare a incompatibilitatii creste la 45 de zile

Plenul reunit al Camerei Deputatilor si Senatului a adoptat miercuri, cu 298 de voturi "pentru", 101 voturi "impotriva" si 36 de abtineri, raportul la cererea presedintelui Traian Basescu de reeaxaminare a Statutului parlamentarilor. Astfel, a fost majorat termenul in care un ales poate contesta un raport al ANI in cazul unei decizii de incompatibilitate, de la 15 la 45 de zile.

