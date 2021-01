Harta parintilor adolescenti: In unele judete sunt de 10 ori mai multe mame adolescente decat tati minori

Vasile Craciunescu, de la geo-spital.org, a realizat harta mamelor minore din perioada 1993-2019."E clar, nivelul de educatie conteaza, se vede in procentul foarte mic din Bucuresti, singurul UAT din Romania fara zone rurale, unde se presupune ca scoala este mai bine organizata. Se vede si in judetele cu mari centre universitare (Cluj, Iasi, Timisoara) sau in cele cu un numar mare de orase si municipii (Suceava, Prahova)", a scris Vasile Craciunescu pe pagina sa de Facebook In comparatie, aceasta a realizat si harta tatilor minori, unde se observa ca desi pozitia geografica a ramas aceeasi, numarul tatilor minori este semnificativ mai mic decat al mamelor, in unele judete chiar si de zece ori mai scazut.