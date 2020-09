Iasi: Doi baieti de 9 si 11 ani sunt acuzati ca au violat un coleg de scoala in varsta de 10 ani

Agresiunea sexuala a fost adusa la cunostinta Politiei chiar de catre mama copilului abuzat.In urma cercetarilor, politistii au stabilit faptul ca baietelul de 10 ani agresat, elev in clasa a treia, locuieste impreuna cu familia sa in Raducaneni, iar la inceputul lunii august, la o data ramasa deocamdata incerta, in timpul zilei, copilul a fost acostat pe strada de catre un coleg de-al sau de clasa, Matei Raducu F., si un coleg de scoala mai mare, din clasa a patra, Andrei Stefanut N., care l-au condus sub un pod din localitatea Raducaneni si, sub constrangere, l-ar fi violat fiecare cate o data.Victima a mai povestit politistilor ca, dupa o saptamana, Andrei Stefan N. l-ar fi abordat inca o data, si a intretinut un act sexual cu acesta, insa in alta locatie din aceeasi localitate.Totodata, oamenii legii au aflat ca victima, minorul de 10 ani, provine si el tot dintr-o familie dezorganizata, si se afla sub protectia institutiilor statului, printre altele el repetand cursurile clasei a doua.Victima a fost transportata la Institutul de Medicina Legala Iasi, unde medicii legisti au constatat, in urma examinarii preliminare, ca dupa aproape o luna de la agresiunea sexuala baiatul nu a ramas cu leziuni."In cauza a fost intocmit dosar penal pentru infractiunea de viol, iar cercetarile continua pentru stabilirea intregii situatii de fapt", au precizat reprezentantii Politiei Iasi.