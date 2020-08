Ilie Bolojan a anuntat oficial ca nu mai candideaza la Primaria Oradea: "A fost o onoare pentru mine sa fiu primarul Oradiei pentru 12 ani"

"A fost o onoare pentru mine sa fiu primarul Oradiei pentru 12 ani si sunt legat de acest oras, dar in dezvoltarea lui nu doar oradenii, investitorii sau Primaria au un rol important. Si Consiliul Judetean, o institutie mai putin cunoscuta ca ar conta in ecuatia economica a dezvoltarii orasului, are un rol important", a declarat, vineri seara, la Digi 24, Ilie Bolojan.El a spus ca in prezent CJ Bihor este condus de o coalitie PSD UDMR , cu presedintele de la UDMR, iar grupul PNL are 17 consilieri din 35. Bolojan a mentionat ca in ultimii ani CJ si Primaria au colaborat doar sporadic, in anumite conjuncturi, iar din acest motiv s-au pierdut oportunitati de dezvoltare."Pentru a evita o astfel de situatie si in viitor, am luat decizia sa candidez la presedintia Consiliului Judetean in asa fel incat, de acolo, sustinand proiectele orasului Oradea si ale judetului Bihor sa putem sa facem lucruri si mai bune", a afirmat Bolojan.El a mentionat ca pentru Primaria Oradea candidatul PNL este viceprimarul Florin Birta, unul dintre colaboratorii sai.Anterior, Ilie Bolojan a declarat pentru News.ro ca este posibil sa candideze la Consiliul Judetean Bihor si ca o decizie finala in acest sens urma sa fie luata vineri seara in cadrul sedintei Biroului Politic Judetean al PNL Bihor.