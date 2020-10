Ilie Bolojan, seful CJ Bihor, despre masura unica in Romania de a da afara jumatate din angajatii unei institutii publice: In trei ani, inseamna costul unui pod nou

Reorganizarea CJ Bihor: Din 174 de angajati, raman 88

Fostul primar al Oradei, in prezent sef al Consiliului Judetean, care a anuntat marti ca va da afara jumatate dintre angajatii institutiei, in contextul in care exista structuri intregi fara obiect de activitate sau altele care pur si simplu isi dubleaza activitatea, sustine ca de vina pentru acest fenomen sunt sefii din directii care tolereaza lipsa de activitate a angajatilor."In conditiile in care in ultimii ani nivelul de salarizare in sectorul public, in medie, depaseste nivelul de salarizare din sectorul privat, a devenit destul de atractiv sa lucrezi la stat. Asta daca ai lucra. Dar daca nici nu lucrezi, sau lucrezi foarte putin, cum din pacate se intampla uneori, atunci devine foarte atractiv. Ceea ce genereaza o presiune, care foarte probabil, uneori pe baza de relatii sau alte lucruri asemanatoare, face ca aceste angajari sa creasca din punctul de vedere al numarului de salariati. Nu e ceva spectaculos, e ceea ce se intampla, din pacate. Oamenii vin si stau acolo cat timp cei care sunt sefii lor le permit acest lucru sau incurajeaza aceste comportamente. Eu nu voi permite acest lucru si nu am permis nicaieri unde am avut o raspundere publica. Nici la Primaria Oradea, nici cand am fost in Guvernul Romaniei secretar general. Pur si simplu lucrurile merg prost pentru ca cei care au responsabilitatea sa se asigure ca ele merg bine nu-si fac datoria", a declarat Ilie Bolojan.Acesta recunoaste ca nu este un lucru usor sa dai oameni afara, insa subliniaza ca cei care au acceptat ani la randul o situatie in care nu au facut nimic la locul de munca trebuie sa vada ca aici este sursa problemei. "In mod cert, nu este un lucrur placut. Este un discomfort puternic, pentru ca pana la urma dai niste oameni afara, ii concediezi - si trebuie sa te pui in locul lor. Insa oamenii care nu au lucrat ani de zile trebuie sa se intrebe de ce au stat in aceasta situatie tot acest timp, pentru ca aici este sursa problemei", a sustinut noul presedinte al CJ Bihor.In opinia acestuia supradimensionarea aparatului administrativ este pur si simplu tolerata in multe din cazuri in primul rand pentru ca nu prea poti sa faci favoritisme la disponibilizari iar sa dai afara oamenii competenti iti aduce, cel putin, o serie de costuri politice. "Apoi, in momentul in care faci reduceri de personal nu mai poti sa aduci pe nimeni. Pentru ca, pe de-o parte, conform codului administrativ, sase luni de zile nu mai poti modifica organigrama, si apoi, e greu sa dai niste oameni afara dintr-o institutie doar pentru ca apoi sa-ti aduci clientela de partid. Nu functioneaza asa. Si atunci, din multe ratiuni de tipul acesta, aceste lucruri sunt tolerate", a mai spus Bolojan.Insa, Ilie Bolojan, subliniaza ca supradimensionarea artificiala a administratiei publice reprezinta o gaura pentru bugetele locale si sustine ca prin reducerile de personal de la Consiliul Judetean in urmatorul mandat se vor putea economisi costurile unui nou pod peste Crisul Repede in Oradea."Avem o supradimensionare a aparatului administrativ care este tolerata, insa ele de fapt distrug bugetele publice. Sa ne gandim ca economia care se face cu aceasta organizare in aparatul propriu inseamna peste un milion de euro pe an. Deci la 3,3 milioane de euro salarii, fond de salarii, inclusiv indemnizatiile consilierilor judeteni, economia este de cel putin un milion de euro pe an. Asta inseamna, in patru ani, un pot peste Crisul Repede. Cam atata valoreaza un pod peste Crisul Repde de 80m, in traducere libera. Daca va uitati in Oradea, la Podul Centenarului, sa stiti cat a costat aproximativ acel pod. Asta e situatia. E pacat ca aceste cheltuieli publice cu personalul sunt scapede de sub control, ca practic resurse vitale sunt consumate cu aceste lucruri. Trebuie buna organizare, disciplina si munca pentru cetateni, altfel ne batem joc de ei", a incheiat acesta amintind de inaugurarea podului din Oradea al carui cost a fost de circa 2,7 milioane de euro.In prima sa conferinta de presa de la preluarea functiei de presedinte al Consiliului Judetean Bihor, care a avut loc marti, 27 octombrie, Ilie Bolojan a anuntat o reorganizare din temelii a institutiei, in urma careia de la 1 decembrie vor fi concediati 86 de angajati, iar in CJ vor mai lucra doar 88. Acesta a afirmat ca multe persoane platite de CJ efectiv nu aveau "obiectul muncii", dar primeau lefuri mari, fondurile de salarizare cumuland 270.000 euro lunar."La Consiliul Judetean trebuie sa facem din mers doua lucruri: pe de o parte o schimbare de curs, o noua orientare care sa insemne reorganizarea activitatii institutiei, asa incat sa economisim banii bihorenilor, stoparea risipei si orientarea CJ spre bihoreni, in paralel cu incercarea de a face tot ce tine de noi pentru dezvoltarea economica a judetului si cresterea nivelului de trai al bihorenilor", a spus acesta.In urma unei analize, Ilie Bolojan a constatat ca "in aproape toate compartimentele schema de personal era supraincarcata" si ca "sunt structuri intregi fara obiect de activitate". El a dat ca exemplu structura care, pe hartie, se ocupa de gestionarea ariilor protejate, in conditiile in care "de peste doi ani gestionarea acestora o face o autoritate a statului, iar angajatii structurii aveau in realitate alte insarcinari".De asemenea, Bolojan a aratat ca a gasit un adevarat CJ paralel, adica "o directie de turism vizavi de teatru (n.r. - Centrul National de Informare si Promovare Turistica)", dar si o alta vizavi de Primarie (n.r. - Agentia pentru Managementul Destinatiei), ironizand ca "de aceea nu s-au terminat lucrarile in Piata Ferdinand la timp ca erau cozi de turisti " de care se ocupau aceste structuri.Pe locurile eliberate prin concedieri "nu va fi adusa alta clientela politica", "nu vom inlocui politrucii altora cu politrucii nostri". Selectarea persoanelor care vor ramane angajate in cadrul CJ se va face prin examen, acolo unde vor fi doua sau mai multe persoane pentru un singur post.