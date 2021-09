Cum arată interiorul palatului care a avut nevoie de 28 de miniștri ai Justiției și un sfert de veac pentru a fi gata FOTO

Construcţia a fost inaugurată la aproape un sfert de secol de la semnarea primului document privind realizarea a acesteia, în 19 decembrie 1996, urmată de un lung șir de amânări ale termenului de finalizare.Șantierul palatului de justiție de la Ploiești a început în 1996, în timpul mandatului ministrului Ion Predescu. Conform proiectului inițial, clădirea trebuia finalizată în patru ani, adică în 2000.Întârzierile au fost cauzate de lipsa fondurilor, Ministerul Justiției neputând asigura costurile necesare proiectului ani de zile, iar când problema banilor s-a rezolvat, constructorul antamat și-a anunțat falimentul în perioada crizei financiare din 2009.Societatea desemnată într-o primă fază să construiască Palatul Justiţiei din Ploiești a fost SC Construcţii Coreco SRL, una dintre cele mai puternice firme de construcţii din Prahova, în acei ani. Însă societatea a început procedura de faliment înainte de finalizarea clădirii care avea să găzduiască cele mai importante instanțe din județ.Dosarul falimentului Construcţii Coreco, aflat pe rolul Tribunalului Prahova, a fost înscris la instanţă în anul 2005. Conform portalului instanţelor de judecată, cauza, în care firma care are administrator judiciar este datoare Administraţiei Finanţelor Publice Ploieşti, Serviciului Local de Finanţe Ploieşti, AVAS Bucureşti dar şi unei persoane fizice, încă se judecă, la peste 15 ani de la debutul procesului, iar următorul termen este programat pentru 6 octombrie 2021, potrivit news.ro.Nicio instituţie nu a comunicat vreodată, oficial, ce sumă a primit Coreco pentru lucrările Palatului de Justiţie şi nici cât a livrat firma pentru banii decontaţi. Cert este că intrarea în faliment a firmei a dus la peste două decenii de stagnare a lucrărilor, arată sursa citată.Abia în 2010 lucrările au fost reluate, dar după doi ani șantierul se poticnește din nou din cauza unor probleme procedurale. Proiectul inițial nu mai răspundea normelor europene și a trebuit regândit.A mai fost nevoie de încă cinci ani pentru a se găsi o soluție care să deblocheze situația de pe șantierul Palatului de Justiție. În iulie 2015, ministrul Justiţiei de atunci, Robert Cazanciuc , a anunţat, în cadrul unei vizite la sediul Curţii de Apel Ploieşti, că va fi lansată procedura de licitaţie publică pentru finalizarea lucrărilor de construcţie, avansând și un nou termen de finalizare: 18 luni de la semnarea contractului cu noul constructor.În anul 2016 s-au demarat lucrările de execuție ”în baza proiectului tehnic întocmit de S.C. IPCT S.A. Bucureşti, finanţate prin Acordul de Împrumut nr. 4811 – RO încheiat între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, ratificat prin Legea nr.205/2006, cu modificările şi completările ulterioare. Contractul de execuție a fost încheiat în data de 02.12.2015 de Ministerul Justiției cu S.C. Rotary Construcții S.R.L. București, termenul de execuție a lucrărilor fiind de 18 luni de la data începerii acestora, respectiv 15.01.2016. În urma unei noi revendicări termenul de finalizare a Palatului de Justiție Prahova a fost modificat în 05.12.2019”, conform informațiilor postate pe site-ul Curții de Apel Ploiești.A mai fost nevoie de încă un an și jumătate pentru ca întreaga construcție a Palatului de Justiție din Ploiești să fie finalizată. În timpul lucrărilor de construcție Ministerul Justiției a fost condus de 27 de miniștri, mulți dintre aceștia anunțând în spațiul public că Palatul de la Ploiești este o prioritate pentru ei.Palatul Justiţiei Prahova are, conform datelor publicate pe site-ul Curţii de Apel Ploieşti, o suprafaţă desfăşurată de aproape 20 de mii de metri pătraţi şi o suprafaţă construită de aproape patru mii de metri pătraţi, terenul fiind pus la dispoziţie în anul 1994 de către Consiliul Local Ploieşti.Noul palat de justiție are 20.000 de metri pătraţi şi cinci etaje, fiind al doilea din țară ca mărime după cel din București. Clădirea este proiectată să deservească 2.700 de persoane pe zi și 650.000 pe an, urmând să fie judecate peste 35.000 de dosare anual. Curtea de Apel Ploiești este instanța superioară care dă soluții definitive în cauze penale, civile și de contencios administrativ din județele Prahova, Dâmbovița și Buzău.Costurile pentru acest proiect au fost de peste 25 de milioane de lei.