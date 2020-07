Investitii de 5 milioane de euro intr-unul dintre cele mai frumoase muzee in aer liber din Europa: Astra, din Sibiu

Ciprian Stefan, directorul general al muzeului, afirma ca pe lac se va construi o noua scena, pentru concerte grandioase si festivaluri mari de film, in timp ce casa pe care muzeul o are in centrul orasului Sibiu va fi modernizata si transformata in Centru de activitati si resurse regionale. In plus, va fi construit un arheoparc, vor fi reconstituite habitatele, iar oamenii vor putea sa vada, sa experimenteze cum traiau familiile de daci. "Vom avea un spatiu de olarit cu spatiu de cazare cu tot", a afirmat directorul Ciprian Stefan.Astra se intinde pe o suprafata de 132 de hectare, din care 42 hectare sunt expozitia efectiva, adica peste 400 de constructii traditionale din toate zonele tarii. Aleile muzeului insumeaza 10 km."Deja am luat un proiect pe fonduri norvegiene, 2,5 milioane euro, aprobate. Vom folosi finantarea pentru restaurarea cladirii noastre din centrul orasului, fosta Hala a Macelarilor, din secolul XV, unde vrem sa construim un Centru de activitati si resurse regionale. Suntem in faza de precontractare, mai sunt clarificari de lamurit si nu putem oferi alte detalii pana nu semnam contractul. Investitia ar fi gata in aproape patru ani de la semnarea contractului. In plus, am depus un proiect si pentru finantare de la Compania Nationala de Investitii (CNI), sunt sanse mari sa il luam, pentru scena de pe lac, de 2 milioane euro. Nu vrem o scena clasica, ea se afla oricum in mijlocul muzeului. Si noi ne dorim ca toata zona sa devina un spatiu de socializare pentru public, si pe parcursul saptamanii", a declarat Ciprian Stefan, directorul general al Muzeului Astra Sibiu, in cadrul unei intalniri cu presa.Scena veche de acum va fi demolata si va fi facut un nou amfiteatru natural, cu iarba, cu bancute de lemn si cu alei printre ele, unde oamenii se pot relaxa, spune el."M-as bucura, de exemplu, sa putem sa inauguram scena de pe lac cu concert Metallica . Pentru ca putem face acest lucru. Un muzeu in aer liber trebuie sa isi depaseasca conditia, trebuie sa devina un spatiu comunitar, de socializare, de educare, in care oferim cultura de calitate pentru toate categoriile sociale si de varsta", precizeaza directorul general al muzeului, citat de news.ro.Acesta spera sa poata organiza la Astra o parte din Festivalul International de Film Transilvania (TIFF), dar si alte evenimente culturale.Mai mult, muzeul mai are bugetate investitii de 1 milion de lei in acest an, pentru infrastructura educationala si pentru aleile muzeului, cu fonduri de la Consiliul Judetean Sibiu.Daca primeste finantare in acest an, scena ar fi gata intr-un an si jumatate.Va fi realizat un arheoparc, care incepe din Neolitic si se termina in prima parte a Evului Mediu, unde oamenii vor putea sa vada, sa experimenteze cum traiau familiile de daciEl spera sa se schimbe legea prin Codul patrimoniului, pentru a putea initia mai multe activitati in muzeu."Eu pot sa fac in muzeu o zona in care sa pot vinde monumentele de arhitectura, insa este nevoie de mai multa libertate pentru noi, managerii. Daca nu, o sa fac oricum arheoparcul, care incepe din Neolitic, se termina in prima parte a Evului Mediu, unde oamenii vor putea sa vada, sa experimenteze cum traiau familiile de daci si le vom pune la dispozitie aceeasi calitate. Vom reconstrui habitatele, vom avea un spatiu de olarit cu spatiu de cazare cu tot", a declarat reprezentantul muzeului.Proiectul va fi gata anul viitor. Conducerea muzeului vroia sa il demareze in acest an, insa a fost amanat din cauza pandemiei."Noi acum suntem pe minus 2,5 milioane lei, din cauza Covid-19, nu am mai avut incasari si nu am mai putut produce nimic. Daca nu se inchide tot iar, cred ca vom avea aceasi numar de vizitatori ca si anul trecut. Tot ce facem la muzeu este din fonduri produse de noi, nu de la stat. Din 2012 pana in prezent noi am castigat proiecte de 15 milioane euro", a adaugat directorul muzeului.