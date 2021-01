Ioan Stoica, patronul Caritas, a fost evacuat in plina iarna si doarme sub cerul liber. Ajuns la 76 de ani, traia intr-o garsoniera

El nu a si-a mai platit utilitatile de cativa ani, astfel incat proprietarul a cerut evacuarea, conform foaiatransilvania.ro Ajuns, la 76 de ani, Ioan Stoica s-a retras dupa falimentul Caritas de la Cluj, la Brasov. Caritas a fost un joc de tip piramidal care a functionat in Romania intre aprilie 1992 si august 1994. A atras milioane de deponenti din toata tara care au investit mai mult de 1.000 de miliarde de lei vechi (intre 1 si 5 miliarde de dolari americani) inainte de a da faliment in 14 august 1994. La data declararii falimentului avea datorii de 450 milioane de dolari americani.Fondatorul si proprietarul afacerii, Ioan Stoica, a fost condamnat in anul 1995 de catre Tribunalul din Cluj la un total de 7 ani de inchisoare pentru frauda , dar a facut apel si i s-a redus termenul de pedeapsa la numai doi ani. Nemultumit si de aceasta perioada, el s-a adresat Curtii Supreme de Justitie si sentinta i-a fost micsorata la un an si jumatate de inchisoare. A fost eliberat la data de 14 iunie 1996.CITESTE SI: Doua milioane de israelieni au fost vaccinati cu prima doza