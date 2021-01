La 102 ani, o constanteanca se numara printre cei mai varstnici oameni din lume care s-au vindecat de COVID

S-a nascut in 1918, anul in care incepea pandemia de gripa spaniola. Dupa mai bine de un secol, a ajuns la spital impreuna cu fiul ei cel mare:"A debutat prin tuse seaca si frisoane, a stat acasa vreo saptamana, boala a inaintat, a fost la Urgenta la Constanta si, de acolo, la Mangalia. In general, e o fire optimista, a trecut prin multe in viata si boala a intarit-o mai tare. La inceput si-a facut griji mai mult pentru fiul ei decat pentru ea. Tratamentul i-a priit, a stat doua saptamani si a venit acasa intr-o stare bunicica. La Mangalia a fost foarte, foarte bine ingrijita. Pe aceasta cale vreau sa multumesc tare mult tuturor cadrelor medicale", a spus Bela Marenca una din fiicele femeii, conform Radio Romania Constanta Femeia a avut o viata grea, dovada a vremurilor grele prin care a trecut este si crucea tatuata intre sprancene, semn despre care se spune ca le ferea pe tinerele aromance de pericolul haremurilor turcesti."Tata a fost detinut politic, mama a ramas acasa cu patru copii, doi i-au murit, sase am fost toti. Eram fara niciun venit, plateam chirie in propria casa, am avut greutati, mama trebuia sa asigure traiul de zi cu zi ", a povestit fiica acesteia.Citeste si: