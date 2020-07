Legatura dintre pandemie si consumul de cafea. Pentru prima data in ultimii 10 ani este asteptata o scadere a consumului de cafea la nivel mondial

Principalul motiv este declinul vanzarilor cafenelelor si restaurantelor, care in mod normal sunt responsabile pentru 25% din cerere, si ar putea dura ceva timp pana cand lucrurile vor reveni la normal.Intr-o lume care lucreaza de acasa, mersul zilnic la cafea pentru doza zilnica de cafeina a disparut iar acest fenomen afecteaza fiecare mare regiune. Firma de cercetare Marex Spectron estimeaza ca la nivel global peste 95% din piata cafelei "out-of-home" a fost inchisa la un anumit punct pe perioada pandemiei.Pentru Notes, un lant de cafenele din Londra, restrictiile au inceput sa fie relaxate in City dar cea cea mai mare parte a celor 10 cafenele ale sale care deservesc angajatii din birouri raman in continuare inchise. "Va fi o relansare lenta pentru noi avand in vedere ca foarte multe birouri din Londra nu vor reincepe activitatile decat dupa terminarea verii iar unele ar putea sa se deschida abia anul viitor", a declarat Robert Robinson, cofondatorul lantului de cafenele.O relansare anemica a cererii de cafea ar putea fi un fenomen devastator pentru cele aproximativ 125 de milioane de persoane din intreaga lume care isi asigura mijloacele de trai de pe urma cafelei. Cultivatorii de cafea se confruntau deja cu probleme dupa ce mai multi ani de recolte consistente au declansat o situatie de tip "bear market" pentru piata cafelei.Analistii de la Citigroup Inc. prognozeaza ca in a doua jumatate a acestui an cotatiile futures la boabele de cafea arabica ar putea scadea cu 10% pana la aproximativ 90 de centi livra, in apropiere de punctul de break-even. In paralel, Organizatia Internationala a Cafelei a atras atentia asupra pericolului utilizarii copiilor ca mana de lucru in regiunile producatoare de cafea, ca urmare a cresterii saraciei in randul fermierilor.In aceste conditii, Suplicy Cafes Especiais, unul dintre cele mai mari lanturi de cafenele din Brazilia, a fost obligat sa amane platile catre fermierii pentru livrarile de cafea care au fost facute deja. De asemenea, reluarea comenzilor pentru noi livrari se va face doar treptat, a precizat directorul general Felipe Braga. Acest lant opereaza 25 de magazine iar marea majoritate dintre ele au fost inchise de restrictiile impuse de Covid-19 incepand de la mijlocul lunii martie. Cateva si-au redeschis recent portile, ca urmare a relaxarii restrictiilor, dar au fost nevoite sa fie inchise din nou deoarece numarul clientilor era insuficient pentru a mentine functionarea.Exista insa si unele semnale optimiste ca cea mai dificila perioada a trecut. In Asia, piata cafelei cu cel mai puternic ritm de crestere, consumul la restaurante si cafenele este asteptat sa isi revina in a doua jumatate a anului pe masura ce mai multe tari ies din izolare, sustine Tan Heng Hong, analist la firma de cercetare de piata Mintel. La randul sau, Departamentul american al Agriculturii (USDA) prognozeaza o relansare a cererii globale pentru anul viitor.