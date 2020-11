VIDEO Masti de lux, produse in Italia, la razboaie de tesut vechi de sute de ani

Potrivit sursei citate, mastile sunt tesute intr-un atelier rustic din Umbria, unde se tese stofa de peste 200 de ani, cu ajutorul razboaielor de tesut. In atelier se lucreaza la o tesatura din fire aurii de in, aduse din Bergamo, unul dintre orasele greu incercate de pandemie, devenit acum simbol in lupta impotriva COVID-19.Accesoriul se preteaza mai mult la o tinuta de seara, la operaa sau la teatru. Chiar daca salile de spectacole sunt inchise, mastile, care costa 25 de euro, se vand ca painea calda.