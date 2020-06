Maramures: Tanara de 17 ani, rapita in vecinatatea unei benzinarii din orasul Borsa

Ziare.

com

Conform aceleiasi surse, rapirea s-a produs la ora 18,45, moment in care Adam Corina Andreea, in varsta de 17 ani din orasul Borsa, judetul Maramures, a fost urcata cu forta de catre un tanar, intr-un autoturism de culoare neagra, pe strada Dragos Voda in zona Peco din orasul Borsa, care si-a continuat deplasarea intr-o directie necunoscuta. In momentul rapirii, adolescenta era insotita de fratele ei in varsta de 12 ani. Disparitia acesteia a fost reclamata politiei de tatal fetei.Potrivit unor surse din cadrul anchetei, camerele de supraveghere din benzinarie n-au surprins momentul, evenimentul producandu-se la o distanta apreciabila.Semnalmentele minorei rapite sunt: inaltime 160 cm, greutate 67 kg, ochi caprui, par negru, cret si lung, ten deschis.La momentul disparitei era imbracata cu o salopeta de culoare alba cu dungi negre, incaltata cu pantofi de culoare alba. Ca semne particulare are o alunita pe obrazul drept.Persoanele care pot oferi detalii despre persoana disparuta sunt rugate sa apeleze numarul unic de urgenta 112 sau cea mai apropiata unitate de politie , a mai mentionat reprezentantul IPJ Maramures.