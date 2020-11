Marea Unire de la Alba Iulia si pandemia de gripa spaniola. De frica bolii, romanii purtau coliere cu catei de usturoi. Teoria "gazelor veninoase" din razboi

Gripa s-a raspandit in multe tari odata cu intoarcerea soldatilor de pe front, afectand in principal tinerii si avand o rata de mortalitate ridicata. Se crede ca a fost una dintre cele mai letale pandemii din istoria umanitatii, dupa Moartea neagra, din secolul al XIV-lea.Multe dintre victime au fost persoane tinere si sanatoase, gripa spaniola fiind total diferita de celelalte pandemii care au afectat copii, batrani si persoane cu sanatatea deja slabita. Detalii despre modul in care a afectat gripa spaniola evenimentul istoric din urma cu 102 ani apar in volumul "1 Decembrie 1918", publicat de Tudor Rosu, istoric la Muzeul National al Unirii din Alba Iulia.Boala s-a manifestat puternic in tot spatiul romanesc. Chiar Regina Maria a fost foarte afectata de boala, cu un climax la o saptamana dupa 1 Decembrie.Regina a lasat in jurnalul sau o descriere elocventa a modului de manifestare a bolii: "Am fost bolnava, foarte bolnava, lovita brusc si pe neasteptate, pe la spate, cum s-ar spune, si am fost tintuita la pat - tocmai cand lumea voia sa se bucure alaturi de mine. Boala m-a luat de sambata: m-am trezit cu capul greu si dureros, am indurat cu greu cateva audiente si chiar m-am dus cu automobilul la palat (...) Dar ma simteam stoarsa de puteri (...) Dar am fost bolnava - o boala oribila, dureroasa, cum nu am avut in viata mea. Zile intregi de febra chinuitoare si greata, slabiciune, halucinatii crunte si insomnie neintrerupta, pana am crezut ca voi innebuni. Deci aceasta e celebra gripa spaniola - ei bine, acum stiu ca nu e de gluma cu ea. Si, vai, bietul meu cap, cat a suferit si ce supliciu teribil era totul, orice sunet, orice miros, orice gust, orice culoare, pana si forma si numele lucrurilor imi faceau greata si ma oripilau. Eram o fiinta schimbata, nenorocita, slaba si adusa in pragul disperarii de atita durere de cap si stare groaznica de boala care ma lasa fara vlaga".Organizarea Adunarii Nationale a avut, astfel, de suferit. Mai multi delegati au lipsit de la Alba Iulia, imbolnavindu-se, foarte probabil, in rastimpul trecut de la delegarea lor ca reprezentanti ai natiunii. Potrivit istoricului Tudor Rosu, putinele explicatii care au circulat in Transilvania cu privire la originea pandemiei sunt in conformitate cu cunostintele medicale ale epocii si cu oroarea razboiului, care trebuia relationata cumva cu cauza bolii.Ziarul Romanul, organul CNR Central din Transilvania (CNR - Consiliul National Roman - n.ed.), oferea o ipoteza epica: "Epidemia spaniola - dupa parerea unui fisiolog german, nu e causata de baccili, ci de gazele veninoase, intrebuintate pe campul rasboaielor ani de-a randul, ca mijloace de lupta, cari apoi s-au estins si au saturat in o masura oarecare intreaga patura de aer ce inveleste globul pamantesc. Cazurile de boala spaniola au in adevar aspectul otravirilor cu masse. Oricat de indrasneata si aventurioasa nu s-ar parea teoria fisiologului, nu se poate chiema absurda, daca ne cugetam cate milioane de mc de gaze rarite, toate ceva mai grele decat aerul, au fost raspandite de vanturi in intreaga atmosfera. E deci probabil ca si in starea de azi a lor foarte rarita sunt otravitoare. (...) teoria gazelor, daca se dovedeste de adevarata, va arunca o lumina noua asupra barbariilor impreunate cu rasboiul".Luna octombrie 1918 a reprezentat, la nivel mondial, climaxul pandemiei, "luna de groaza". In capitala de atunci a transilvanenilor, Budapesta, o treime din populatie se imbolnavise, iar 50 - 100 de oameni mureau zilnic. Dar si lunile noiembrie - decembrie 1918 si primele luni din 1919 au produs cifre dezastruoase. Ziarul Alba Iulia nota, in ajunul Craciunului 1918: "Boala spaniola bantuie pe mai departe si la sate, si la orase. La Pesta, intr-o singura zi s-au imbolnavit 413 si au murit 54".In Transilvania, masurile de protectie erau mult in urma celor aplicate in vestul Europei. Dupa unele marturii ale evenimentului de la 1 Decembrie, oamenii purtau in jurul gatului margele din catei de usturoi, in speranta prevenirii gripei. Ideea de izolare, de a nu calatori , bolnav fiind, nu exista. Exemplul octogenarului Gheorghe Pop de Basesti, care a calatorit spre Alba Iulia intr-o stare avansata a bolii, a fost perceput ca unul vecin cu eroismul. El a ajuns in orasul Unirii in 30 noiembrie, "dar oboseala drumului l-a doborat la pat. Cu toata febra ce-l muncea, el s-a ridicat, a venit sa prezideze Adunarea Nationala si sa-i binecuvanteze rostul fericit".Si Stefan Cicio Pop era departe de deplinatatea fortelor sale fizice, caci medicii ii interzisesera sa paraseasca patul si il considerau grav bolnav, dar, isi amintea el cu mandrie, "boala nu m-a putut opri". Stefan Cicio Pop fusese bolnav de mai devreme, din noiembrie, aducand gripa de la Budapesta. "Desigur, in prezent astfel de exemple ar fi total negative, percepute ca facilitand raspandirea gripei, dar la 1918 paradigma era cu totul alta. Vocea Albei Iulia era mai puternica. Prin urmare, cei care au absentat chiar nu au putut fac deplasarea, fizic vorbind. Dorinta de a lua parte la Adunarea Nationala a pierdut, in numeroase cazuri, in fata incapacitatii fizice generate de boala", spune Tudor Rosu.Un delegat la Marea Unire se confesa astfel: "Gripa spaniola, care abia cu sase saptamani in urma mi-a rapit sotia, s-a instapanit si asupra mea, trantindu-ma la pat. Cuprins de patru zile de fierbinteli, zadarnic caut leacul care sama puna in picioare, ca sa pot si eu sa merg la Alba Iulia pentru a ma achita de indatorirea mea ca roman cinstit si ca delegat al bisericii mele nationale".Credentionalele (documentul prin care un reprezentat era delegat pentru a participa si vota Marea Unire) pastrate pana in prezent contin de obicei urmatoarele informatii cu privire la absenta delegatilor: anunta regretul de a nu putea participa; motiveaza cu efectele bolii, mentionand adesea si ca e vorba de gripa; subliniaza, aproape in fiecare caz, ca sunt de acord cu deciziile ce urmeaza sa se ia, ori, in mod explicit, vorbesc despre unirea cu Romania, ruperea de unguri etc."Zac in boala spaniola cu aprindere de plumani (...) sufleteste insa sunt cu voi iubiti frati romani si cu tot focul si caldura sufletului (...) aderez la hotararea Constituantei", anunta Ioan Sociu din Sibiu. "Regretam caci din cauza morbului ce ne stapaneste nu putem lua parte personal la marea adunare nationala romana, cu sufletul suntem insa intre d-voastre", transmiteau preotul Nemes si invatatorul Chintoanu din Satu Nou al Barsei. "Regret mult, ca bolnav fiind, nu pot lua parte personal... Va asigur insa ca sunt cu sufletul in mijlocul fratilor mei... Intreaga mea fiinta este stapanita de idealul...", anunta Vasile Stan din Sibiu.Chiar si asa evenimentul istoric de la Alba Iulia s-a desfasurat in conditii bune, delegatii prezenti votand in unanimitate Unirea cu Romania.