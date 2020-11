Marian Godina, despre colegul sau, mort de COVID la 34 de ani: "Nu avea nicio alta boala"

Intr-o postare de pe pagina sa de Facebook Marian Godina , care lucreaza tot in cadrul IPJ Brasov, la fel ca tanarul decedat, a spus ca politistul diagnosticat cu COVID-19 nu avea comorbiditati. "Colegul nu avea nicio alta boala", a scris Godina, pe Facebook.Cine este politistul mort de COVID-19 la 34 de aniPolitistul din Brasov care a decedat la 34 de ani este Ionut Hanganu, seful Biroului Investigatii Criminale de la Politia Transporturi Brasov. Politistul era internat la Spitalul Judetean din Brasov si a murit joi dimineata in jurul orei 4.00.IPJ Brasov a transmis un comunicat de presa in care anunta moartea politistului de 34 de ani. "Inspectoratul de Politie Judetean Brasov deplange stingerea fulgeratoare din viata, la data de 05 noiembrie 2020, a colegului nostru, subcomisar de politie Ionut HANGANU, in varsta de 34 ani, din cadrul Sectiei Regionale Politie Transporturi Brasov", a anuntat IPJ Brasov.Potrivit Politiei Brasov, subcomisarul Handanu, mort de COVID-19, la 34 de ani, a absolvit Liceul Militar "Neagoe Basarab" Buzau in anul 2005, iar in anul 2010 a absolvit Academia de Politie "Alexandru Ioan Cuza" Bucuresti, fiind repartizat sa isi desfasoare activitatea in cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Brasov, in domeniul investigatiilor criminale."In urma promovarii unui concurs, in luna martie a anului 2020, subcomisarul de politie Ionut HANGANU a fost numit sef birou Investigatii Criminale in cadrul Sectiei Regionale Politie Transporturi Brasov. De-a lungul carierei, in urma evaluarilor, colegul nostru a primit numai calificatul foarte bine. Pe aceasta cale, aducem un ultim omagiu celui care a fost un bun coleg, trecerea sa in nefiinta reprezentand o mare pierdere pentru Inspectoratul de Politie Judetean Brasov si Sectia Regionala Politie Transporturi Brasov, lasand in sufletele noastre un imens regret si o adanca tristete", mai arata IPJ Brasov.