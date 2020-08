Melania Trump cere inca un mandat pentru "Donald": "Avem nevoie de inca patru ani ca sotul meu sa fie presedintele nostru"

"Nu este un om politic traditional. Nu doar vorbeste, el obtine rezultate", a spus prima-doamna a Statelor Unite, criticand de mai multe ori atitudinea media, ca un ecou al atacurilor repetate ale presedintelui american.In a doua zi a conventiei republicane unde noul coronavirus a fost rar mentionat, fosta manechina de origine slovena, in varsta de 50 de ani, a facut diferenta insistand asupra ravagiilor cauzate de virus."Din martie, vietile noastre s-au schimbat radical (...). Stiu ca multi oameni sunt ingrijorati, vreau sa stiti ca nu sunteti singuri", a declarat ea din gradina Casei Albe.Promitand ca "Donald" va face tot posibilul sa aiba grija de toti cei afectati, ea a denuntat "atacurile" taberei democrate si "barfele difuzate" de mass-media.Cu zece saptamani inainte de alegerile prezidentiale, discursul celei de-a treia sotii a lui Donald Trump era mult asteptat. Foarte discreta de la venirea sa la Casa Alba, ea nu a facut niciodata o astfel de pledoarie pentru sotul sau, mai mare cu 24 de ani.Odata cu citirea acestui discurs, prima-doamna spera de asemenea sa fie uitat fiasco-ul din 2016. Primul ei mare discurs la conventia republicana in care a preluat pasaje intregi dintr-un discurs al unei alte "First Lady", mult mai prezenta: Michelle Obama.La fel ca in prima seara, familia presedintelui a ocupat un loc central, cu discursurile copiilor sai nascuti din casatorii anterioare: Eric si Tiffany Trump (36 si respectiv 26 de ani).Luni, fiul cel mare al presedintelui american, Donald Trump Jr, a rezumat viitoarele alegeri prezidentiale - o alegere intre "biserica, munca si scoala" si "revolta, jafuri si vandalism". Si a laudat reactia la virusul "venit din China".Miliardarul va accepta oficial si pentru a doua oara nominalizarea partidului sau joi, intr-un discurs in gradina Casei Albe.