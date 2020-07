Moartea scandaloasa a tinerei de 21 de ani din Arges confirmata cu Covid: "Tot sun la Ambulanta si refuza sa vina sa ma ia pentru ca nu am testul printat"

"Stiam de fata ca e pozitiva. Mama ei, tot pozitiva, a decedat pe 18 iulie. Saptamana trecuta, luni, pe 20 iulie, m-a sunat matusa fetei, care sta in aceeasi curte, sa imi spuna ca fata se simte rau si ca ma roaga sa vin sa o vad. I-am explicat ca probabilitatea e foarte mare ca fata sa aiba COVID si ca vizita mea la domiciliu nu are vreun rost. I-am spus sa cheme Ambulanta. Fata a chemat Ambulanta si a ajuns la Spitalul Judetean la Pitesti la ora 21. I s-a recoltat testul pe la miezul noptii, a stat in cort. Marti, 21 iulie, am sunat-o pe fata si mi-a spus ca e acasa, ca nu a putut dormi in cort. Andreea mi-a spus: << Cei de acolo mi-au zis ca pot sa plec >> . I-am spus ca nu ar fi trebuit sa plece deoarece era febrila. Fata mi-a spus ca a semnat o declaratie pe propria raspundere si ca la ora 3 dimineata s-a intors la Rucar. I-am spus ca nu e OK ca s-a dus acasa, in conditiile in care era febrila simptomatica", a declarat pentru "Adevarul" dr. Alina Sendroiu , medicul de familie al Andreei, tanara de doar 21 de ani care a murit la o saptamana dupa mama sa.Tanara a putut pleca acasa la Rucar pe semnatura si din cauza vidului legislativ care a existat dupa decizia CCR prin care internarea obligatorie si carantina au fost declarate neconstitutionale.Marti, 21 iulie, la ora 17.00, Andreea, o tanara de 21 de ani din Arges, a primit telefonic rezultatul testului: era pozitiva.A sunat-o pe doctorita de familie, care i-a spus ca ar trebui sa mearga la spital. Numai ca tanara a refuzat, motivand ca nu vrea sa mearga in spitalul in care a murit mama sa. De marti 21 si pana sambata 25 iulie, tanara nu a mai discutat cu medicul de familie. In dimineata de 25 iulie, o cunostinta a tinerei a sunat-o pe doctorita Sendroiu, spunand ca Andreea se simte foarte rau."Respectiva cunostinta mi-a spus ca Ambulanta refuza sa vina sa o ia pe Andreea pentru ca nu are foaia printata de la testul COVID pozitiv. Numai ca Andreea primise telefonic rezultatul testului, nimeni nu ii trimisese vreo foaie. Am sunat-o pe Andreea, care mi-a spus textual: << De la ora 10 dimineata tot sun la Ambulanta si refuza sa vina sa ma ia pentru ca nu am testul acela printat >> . Drept urmare, am sunat si eu la Ambulanta", spune doctorita Alina Sendroiu. Aceasta s-a recomandat, spunand celor de la Ambulanta si numele pacientei si ca era diagnosticata pozitiv cu SARS-CoV-2. "Mi s-a raspuns in doi peri: << Nu avem ce sa ii facem ca nu are testul >> . Le-am precizat din nou ca fata era pozitiva si ca mama ei murise cu o saptamana in urma si ca pot lua testul printat de la Spitalul Judetean Arges, care e chiar langa sediul Serviciului de Ambulanta Arges. Am vorbit si cu o doctorita, care mi-a spus ca nu are unde sa o duca", povesteste doctorita Alina Sendroiu.Numele tinerei, introdus gresit in baza de date a DSP ArgesAmbulanta nu a venit insa nici dupa o ora de la apelul medicului de familie, asa ca Andreea a sunat-o din nou pe doctorita. Drept urmare, potrivit sursei citate, Alina Sendroiu a sunat la DSP Arges, unde se centralizeaza toate testele pozitive."Acolo am fost pusa in legatura cu un domn maior, seful celulei de criza, care mi-a spus ca nu a crezut ca se poate intampla sa nu poata ajuta un om. L-am rugat sa caute dupa nume prin teste. Numai ca numele fetei nu aparea. I-am spus sa caute dupa CNP, moment in care respectivul domn mi-a spus ca numele fetei a fost introdus gresit in baza de date a DSP Arges, una dintre litere fiind diferita.Ulterior, dupa mai bine de opt ore de la primul apel, o Ambulanta a plecat de la Pitesti si a ajuns la Rucar pe la ora 21.00. Fata a fost transportata la Spitalul Municipal Campulung. Saturatia de oxigen a fetei era proasta, astfel ca au pus-o pe Terapie Intensiva. A doua zi, duminica, 26 iulie, fata a fost transferata la Spitalul Judetean Arges, insa era deja prea tarziu. Fata a murit luni, 27 iulie, iar tatal ei a fost depistat pozitiv in aceeasi zi. In opinia mea, cei de la Ambulanta erau obligati sa vina sa o ia pe fata, deoarece era pacient simptomatic pozitiv. Trebuie facuta o ancheta si sa plateasca toti cei care au gresit. E o nenorocire ce se intampla in spitale . Eu l-am avut pe tata la Ramnicu Valcea. A fost lasat sa zaca pe holul spitalului pana i-a venit rezultatul testului. Nimeni nu ii baga in seama pe pacienti pana cand vin rezultatele...", a mai spus medicul de familie.Directia de Sanatate Ppublica si Serviciul de Ambulanta Arges au declansat doua anchete dupa ce o tanara de 21 de ani, din Rucar, infectata cu SARS-CoV-2, a murit la o saptamana dupa ce mama ei, si ea infectata, a decedat. Cand fiica si-a dat ultima suflare luni 27 aprilie, tatal se afla intr-un cort al Spitalului Judetean Arges, in timp ce astepta disperat sa fie testat.