Noua functionari publici, declarati incompatibili de ANI

Noua functionari publici au fost declarati in stare de incompatibilitate de catre Agentia Nationala de Integritate, deoarece au ocupat simultan mai multe functii sau calitati, contrar prevederilor legale care reglementeaza regimul juridic al incompatibilitatilor.

Potrivit unui comunicat ANI, Dumitru Nae, consilier in cadrul Serviciului Sanatate si Bunastare Animala - DSVSA Giurgiu, s-a aflat in stare de incompatibilitate in perioada 1 iulie 2010 - 31 ianuarie 2011, intrucat a exercitat si functia de consilier local in cadrul Consiliului Local al Comunei Ulmi, judetul Giurgiu.

Dan Voicu, referent in cadrul AJOFM Arges - Campulung, s-a aflat in stare de incompatibilitate in perioada 12 noiembrie 2009 - 8 septembrie 2010, deoarece a indeplinit si functia de administrator al SC Edilul CGA SA.

Liliana Samoila, referent in cadrul AJOFM Arges - Campulung, s-a aflat in stare de incompatibilitate in perioada 1 septembrie 2011 - 15 noiembrie 2012, intrucat a fost angajat cu contract individual de munca, pe postul de contabil sef in cadrul Scolii Gimnaziale Greci, judetul Arges.

Cristina Minerva Badiu s-a aflat in stare de incompatibilitate, intrucat, in perioada exercitarii mandatului de consilier local in Consiliul Local Targoviste, o firma detinuta de sotul ei, SC Integraal Consulting TGV SRL Targoviste, a incheiat, executat si finalizat contracte comerciale de prestari servicii cu Primaria Municipiului Targoviste, in valoare totala de 304.958 lei.

De asemenea, in timpul mandatului de consilier local, au mai fost emise si platite facturi in valoare totala de 507.145 lei, ceea ce echivaleaza cu executarea si finalizarea propriu-zisa, de catre ambele parti contractante, a contractelor respective.

Jozsef Adam s-a aflat in stare de incompatibilitate in perioada 9 noiembrie 2009 - 28 februarie 2012, intrucat a incheiat doua contracte de prestari servicii prin care s-a angajat sa presteze activitatea de coordonare a activitatilor de transport public de persoane pentru beneficiarul Primaria Comunei Ghindari, judetul Mures, in cadrul careia detine functia publica de referent, obtinand in aceasta perioada venituri de 4.410 lei.

Sanda Opris, inspector la Inspectoratul de Stat in Constructii, s-a aflat in stare de incompatibilitate, deoarece a realizat in calitate de comerciant persoana fizica in cadrul "Opris Sanda Persoana Fizica Autorizata" venituri din servicii de proiectare.

Niculae Chete, consilier in cadrul DSVSA Salaj, a fost declarat incompatibil deoarece, in perioada 27 aprilie - 11 iunie 2012, a participat la campania electorala desfasurata cu ocazia alegerilor locale, depunandu-si candidatura pentru functia de primar al comunei Girbou, judetul Salaj, fara a-si suspenda raportul de serviciu.

Gheorghe Vasilache, referent in DSVSA Teleorman, s-a aflat in stare de incompatibilitate in perioada 10 mai - 11 iunie 2012, intrucat a participat la campania electorala desfasurata cu ocazia alegerilor locale, obtinand functia de viceprimar al comunei Nanov, fara a-si suspenda raportul de serviciu.

Petra Dragomir, director in cadrul APIA - Centrul Judetean Ialomita, s-a aflat in stare de incompatibilitate, deoarece a intocmit in calitate de expert tehnic extrajudiciar, un raport de expertiza tehnica extrajudiciara al carui beneficiar a fost SC Alfatar Investment SRL, activitate aflata in legatura directa cu atributiile exercitate ca functionar, potrivit fisei postului.

