O adolescenta de 14 ani din Brasov este cautata de politisti dupa ce fata a plecat marti dimineata de acasa si nu a mai revenit

"La data de 02 martie 2021, Sectia 6 Politie Rurala Hoghiz a fost sesizata de catre tatal unei minore, in varsta de 14 ani din localitatea Ticus, judetul Brasov, cu privire la faptul ca fiica sa a plecat de la domiciliu la data de 02 martie 2021 in jurul orei 07,45 si nu a revenit pana in prezent", a transmis, marti seara, IPJ Brasov.Fata are 1,65 metri inaltime, greutate circa 40 - 45 kg, constitutie atletica, fata lunguiata, ochi verzi, par lung, negru, nas normal, sprancene normale.La momentul plecarii aceasta purta bluza de culoare alba, pantaloni tip jeans de culoare albastra, adidasi de culoare alba si palton de culoare neagra."Minora are asupra sa telefonul mobil. Persoanele care pot furniza informatii cu privire la tanara in cauza sunt rugate sa se adreseze celei mai apropiate unitati de politie sau sa apeleze numarul unic de urgenta 112", a transmis IPJ Brasov.