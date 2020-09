O femeie de 54 de ani care facea videochat, condamnata la un an si sase luni de inchisoare pentru evaziune fiscala. Va efectua si munca in folosul comunitatii la o biserica

In perioada 2013-2018, femeia a realizat venituri din activitati de videochat in cuantum total de peste 58.000 lei, pe care nu le-a declarat organelor fiscale pentru a plati impozit si contributii la sanatate, arata clujust.ro "Contul mi l-am facut eu, am completat niste formulare online, am comunicat codul IBAN si m-am logat eu direct la un site de profil.", a declarat femeia.Astfel, femeia a pagubit statul roman cu suma de 10.848 lei, din care 8.285 lei reprezinta impozit pe venit, iar suma de 2.563 lei reprezinta contributia de asigurari sociale de sanatate (CASS).Femeia a dori sa presteze munca in folosul comunitatii la Parohia Ortodoxa Cehu Silvaniei sau Biserica Reformata Cehu Silvaniei.