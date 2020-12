O femeie in varsta de 90 de ani din Irlanda de Nord, prima persoana din lume careia i-a fost administrat vaccinul Pfizer

Margaret Keenan, din Enniskillen, a spus ca s-a simtit "privilegiata" sa primeasca doza la University Hospital din Coventry.Vaccinul i-a fost administrat la ora locala 06:30."Ma simt atat de privilegiata sa fiu prima persoana vaccinata impotriva Covid-19, este cel mai frumos cadou de dinaintea aniversarii pe care mi-l puteam dori, pentru ca inseamna ca, in sfarsit, pot fi nerabdatoare sa petrec timp cu familia si prietenii de Anul Nou, dupa ce am fost singura mare parte din an".Ea a multumit echipei NHS (National Health Service) pentru ingrijirea oferita si a adaugat: "Sfatul meu pentru orice persoana careia ii este oferit vaccinul este sa il primeasca. Daca eu il pot face la 90 de ani, atunci si voi il puteti face".Programul britanic de vaccinare are drept obiectiv protejarea celor mai vulnerabili si revenirea la o viata normala.CITESTE SI: VIDEO S-au aprins luminitele de sarbatori in Bucuresti. Cum arata Capitala acum