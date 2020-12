O femeie in varsta de 99 de ani din Croatia s-a vindecat de COVID-19 dupa trei saptamani de spitalizare

Margareta Kranjcec, care traieste intr-un camin de batrani din Karlovac, in centrul Croatiei, a fost internata la sfarsitul lunii octombrie dupa ce a fost testata pozitiv pentru COVID-19.Stefica Ljubic Mlinac, directoarea caminului, a declarat pentru AFP ca testele au fost realizate in randul pensionarilor din cauza multiplelor cazuri de febra. Printre persoanele infectate s-a numarat si femeia in varsta de aproape 100 de ani care nu avea simptome.Cu toate acestea, Margareta Kranjcec a fost dusa la spital ca masura de precautie. "Avand in vedere varsta si fragilitatea sa, este cu adevarat surprinzator faptul ca nu a fost afectata de coronavirus", a adaugat Ljubic Mlinac. "Este o veste atat de buna" in aceste vremuri de pandemie care arata natura uneori aleatorie a virusului, a continuat ea.Margareta Kranjcec nu sufera de nicio boala grava, iar cand un fotograf AFP s-a dus sa o vada la caminul Sfantul Anton, femeia a ridicat degetul mare pentru a arata ca totul este bine."S-a terminat, ma simt bine", a declarat ea pentru ziarul croat Vecernji.Cu 4,2 milioane de locuitori, Croatia a raportat circa 140.000 de cazuri de COVID-19 si aproape 2.000 de decese asociate noului coronavirus.CITESTE SI: Declaratia controversata a unei candidate USR-PLUS despre romi: "Totusi, mentalitatea aceasta de sclav nu cumva exista in mentalul romilor?"