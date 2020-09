O tanara de 22 de ani si-a taiat mana cu un fierastrau circular pentru a incasa o asigurare de 400.000 de euro

Tanara ar fi urmat sa primeasca despagubiri de 380.000 de euro intr-o prima transa apoi de 3.000 de euro pe luna pana la sfarsitul vietii, cea mai mare indemnizatie pentru invaliditate permanenta in Slovenia. Tanara incheiase asigurari de viata si de accident cu cinci companii diferite.Femeia a fost operata de urgenta la spital si mana i-a fost salvata. Tanara a fost trimisa in judecata, impreuna cu complicii ei.Julija Adlesic a fost condamnata vineri la doi ani de inchisoare , iar Sebastien Abramov, partenerul ei in varsta de 30 de ani, care ar fi facut-o sa recurga la acest gest, a fost condamnat la trei ani de inchisoare, relateaza presa din Slovenia.Ambii au sustinut ca sunt nevinovati si ca a fost vorba despre un accident petrecut in timp ce incercau sa taie ramurile unor copaci.Mai mult, si parintii lui Abramov au fost acuzati ca au luat parte la aceasta inscenare. Tatal a primit un an de inchisoare cu suspendare, iar mama a fost declarata nevinovata.A fost insa un proces foarte urmarit in Slovenia, cu atat mai mult cu cat partenerul tinerei, Sebastien Abramov, este suspect in cazul uciderii fostei lui iubite, in 2015. Barbatul sustine insa ca aceasta a murit intr-un accident de vanatoare.