O vedeta de la Bollywood si fiica sa de 8 ani au fost diagnosticate cu COVID-19

Ministrul Sanatatii al statului Maharashtra, Rajesh Tope, a scris intr-un mesaj pe Twitter ca Aishwarya si fiica sa, in varsta de 8 ani, au fost diagnosticate pozitiv cu virusul care cauzeaza boala Covid-19.Nu este clar daca cele doua au fost internate in spital, la fel ca Amitabh si Abhishek, care au simptome usoare.Oficialii sanitari si autoritatile guvernamentale au afirmat sambata ca Amitabh si fiul sau, actorul Abhishek, sunt in stare stabila.Aishwarya, 46 de ani, fosta Miss World, a jucat in mai multe filme la Bollywood si Hollywood. Ea este ambasador pentru mai multe companii multinationale.Duminica, India a inregistrat un record in privinta numarului de cazuri de coronavirus, totalul fiind de aproape 850.000 de contaminari, determinand autoritatile sa reimpuna izolare partiala in unele zone aglomerate ale tarii.Datele Ministerului federal al Sanatatii au aratat ca au fost raportate 27.100 de noi cazuri in ultimele 24 de ore, in timp ce numarul deceselor a ajuns la 22.674, dupa 551 de victime intr-o zi.Legendarul actor Amitabh Bachchan, 77 de ani, a scris pe Twitter, sambata, ca a fost testat pozitiv cu coronavirus. La cateva minute, fiul sau, actorul Abhishek Bachchan, 44 de ani, a scris ca este de asemenea infectat.Amandoi au fost internati la Spitalul Nanavati din Mumbai in ciuda simptomelor usoare.Autoritatile au igienizat resedinta actorului din Mumbai, dezinfectand si masinile.Amitabh Bachchan este o figura proeminenta in lupta contra coronavirusului, el aparand in reclame in care indeamna populatia sa poarte masca, sa se spele frecvent pe maini si sa mentina distanta sociala.