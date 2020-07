Olt: Politistii au reusit sa salveze un barbat de 37 ani care fusese agresat si inchis la subsolul unui bloc din Corabia

Inspectoratul de Politie al Judetului Olt a anuntat printr-un comunicat de presa, ca duminica, in jurul orei 9.36, politistii au fost sesizati prin apel de urgenta 112, de catre o femeie din orasul Corabia, cu privire la faptul ca, fiul sau in varsta de 37 de ani, a fost agresat de catre un individ si se afla inchis in subsolul unui bloc din localitatea Corabia, de unde nu poate iesi.Politistii din cadrul Politiei orasului Corabia l-au sunat pe barbat, iar acesta nu a putut da detalii despre locul in care se afla sechestrat, precizand doar ca a fost agresat de o persoana sambata seara si apoi aruncat in subsolul unui bloc si ca priveste pe o fereastra mica, zarind o parcare auto.In urma investigatiilor, in jurul orei 10.30, oamenii legii au reusit identificarea persoanei banuite de comiterea faptei, fiind vorba de un barbat de 39 de ani din Corabia. El a fost dus la sediul Politiei pentru a fi audiat, dar refuza sa coopereze cu politistii, a mentionat sursa citata."Au fost dirijate operativ toate patrulele disponibile in zona blocurilor din localitate, folosindu-se sistemele acustice ale autospecialelor, tinandu-se legatura si cu partea vatamata, aceasta fiind identificata in jurul orei 11. Aceasta a fost preluata de o ambulanta si transportata la spital penteu acordarea de ingrijiri medicale", a transmis IPJ Olt.Politistii continua cercetarile pentru a lamuri toate aspectele acestui caz, ancheta fiind coordonata de catre Parchetul de pe langa Judecatoria Corabia.