Organizatia Mondiala a Sanatatii avertizeaza ca tinerii sunt cei care raspandesc cel mai mult virusul COVID

Proportia tinerilor care au fost infectati a crescut, a transmis OMS. Astfel, viata celor mai vulnerabili este pusa in pericol daca oamenii socializeaza fara sa realizeze ca sunt purtatori ai coronavirusului."Epidemia se schimba", a spus Takeshi Kasai, director regional al OMS. "Ceea ce observam nu este o simpla revenire. Credem ca este un semnal ca am intrat intr-o noua faza a pandemiei in Asia-Pacific".Focare au aparut in ultimele saptamani in tari precum Vietnam, unde raspandirea coronavirusului parea sa fie tinuta sub control.Cateva tari europene, precum Franta si Spania, au inregistrat o crestere importanta a numarului de cazuri in ultimele doua saptamani, autoritatile subliniind ca tinerii nu respecta regulile de distantare fizica.La nivel mondial, de la descoperirea noului coronavirus in Wuhan (China), la finalul anului trecut, au fost inregistrate peste 21,8 milioane de cazuri si mai mult de 774.000 de decese, potrivit datelor Universitatii Johns Hopkins.