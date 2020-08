Pentru prima data in ultimii 40 de ani, o delegatie americana de nivel inalt viziteaza Taiwanul

Biroul american care se ocupa de relatiile comerciale cu Taiwanul a confirmat ca secretarul american al sanatatii Alex Azar va conduce delegatia ce va vizita insula pe care Beijingul o considera o provincie rebela chemata sa se intoarca intr-o zi in cadrul Chinei comuniste."Aceasta marcheaza (...) prima vizita a unui membru al guvernului in sase ani", a declarat Institutul american din Taiwan, adaugand ca niciun membru al guvernului american de un asemenea rang nu s-a mai dus in insula "din 1979".In acel an, Washingtonul a ales sa recunoasca China si sa nu mai recunoasca Taipeiul.In timpul vizitei sale, Azar se va intalni cu presedinta Tsai Ing-wen, a declarat Ministerul de Externe taiwanez intr-un comunicat separat.China descrie Taiwanul ca fiind cea mai sensibila problema in legaturile chino-americane si vizita lui Azar va inflama probabil mai mult relatiile deja slabe dintre Beijing si Washington.Taiwanul, care a confirmat viitoarea vizita, a mai precizat ca Azar se va intalni si cu ministrii taiwanezi al afacerilor externe si al sanatatii."Ministrul Azar este de mult timp un prieten apropiat al Taiwanului", a comentat intr-un comunicat ministerul, precizand ca aceasta vizita este "dovada fundamentelor solide ale increderii reciproce" dintre Washington si Taipei.Nici Taiwanul, nici Statele Unite nu au specificat data acestei vizite.Statele Unite raman cel mai mare furnizor de arme al Taiwanului, dar in mod traditional au fost prudente in natura contactelor bilaterale oficiale.Cu toate acestea, acest lucru s-a schimbat de la alegerea lui Donald Trump , care s-a apropiat mai mult de Taiwan pe masura ce relatiile cu Beijingul se degradeaza.Ultima vizita in Taiwan a unui membru al guvernului SUA a fost cea a sefului Agentiei pentru Protectia Mediului in 2014. Cea anterioara dateaza din 2000, cand secretarul pentru transporturi al lui Bill Clinton a vizitat insula.