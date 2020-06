Petitie pentru deshumarea parintelui Iustin Parvu. Initiatorii demersului: I s-a aratat unui nepot, spunandu-i "sa ma scoateti afara"

Ziare.

Potrivit sursei citate, initiatorii petitiei au explicat si care sunt motivele pentru care cer deshumarea. "Cat a fost in viata, parintele devenise un far calauzitor pentru miile si zecile de mii de credinciosi care i-au trecut pragul chiliei; un indrumator duhovnicesc care sfatuia, spovedea, se ruga sau dadea binecuvantari pana la 17 ore pe zi; un stalp al Ortodoxiei si al romanismului de care se loveau valurile agresive ale ecumenismului si secularizarii contemporane. Multe au fost minunile pe care le-a implinit Dumnezeu prin Parintele Iustin cat a trait printre noi, dar multe sunt si cele care se fac la mormantul Sfintiei sale si nu numai, acum cand traieste in Cer", se precizeaza in textul petitiei.Ziarul de Iasi mai arata ca initiatorii petitiei cer ca, la 7 ani de la moartea parintelui, sa fie scos trupul sau la lumina pentru ca acestia cred ca parintele se va dovedi ca este sfant. "In cazul in care se va dovedi ca are sfinte moaste (trup intreg sau oseminte cu caracteristici specifice sfintilor), cerem sa li se acorde cinstea cuvenita, sa fie asezate intr-o racla, intr-un baldachin special amenajat si expuse spre inchinare! Mentionam ca argumente pentru deshumare faptul ca unei rude apropiate (un nepot) i s-a aratat parintele, spunandu-i:- citat cu aproximatie, iar alti credinciosi l-au visat stand in afara mormantului si spunandu-le sa vina la el cand au nevoie de ajutor", se mai mentioneaza in documentul citat.Preotul Constantin Sturzu, purtatorul de cuvant al Mitropoliei Moldovei, a explicat pentru "Ziarul de Iasi" ca o solicitare de deshumare a parintelui Iustin Parvu trebuie sa vina din partea manastirii al carei staret a fost, si, din ce s-a comunicat pana in prezent, manastirea nu isi doreste deshumarea.Mai multi preoti consultati de jurnalistii Ziarul de Iasi au declarat ca deshumarea lui Iustin Parvu nu se impune., a declarat un reprezentant al Mitropoliei Moldovei pentru Ziarul de Iasi